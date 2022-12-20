لفتة إنسانية من شيكابالا بعد تسجيله هدفا في حرس الحدود (فيديو)
قدّم محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب نادي الزمالك لفتة إنسانية رائعة خلال مباراة فريقه ضد حرس الحدود في الدوري المصري، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض برباعية نظيفة.
وأحرز شيكابالا هدف الزمالك الثالث في شباك حرس الحدود، ليقوم بالجري نحو دكة البدلاء ورفع قميصًا كُتب عليه: "أنقذوا مستشفى 57357".
ويواجه مستشفى سرطان الأطفال "57357" في مصر أزمة شديدة، بسبب النقص في التبرعات المالية التي يتحصل عليها من المواطنين، ما تسبب في إغلاق أحد فروعه.
الأزمة المالية التي تواجه مستشفى سرطان الأطفال قد تنذر بأزمة كبيرة أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ أرواح آلاف الأطفال من براثن السرطان.
وواصل الزمالك حامل اللقب مطاردة غريمه الأهلي على الصدارة بفوز سهل 4-صفر على ضيفه حرس الحدود بفضل ثنائية زيزو.
وضع يوسف أسامة الزمالك في المقدمة في الدقيقة 15 بتسديدة بباطن القدم سكنت على يسار محمد فوزي حارس الحدود.
وضاعف زيزو النتيجة في الدقيقة 55 بعد أن استغل كرة مقطوعة من دفاع الحدود وتقدم وسددها على يمين الحارس فوزي.
وبتسديدة صاروخية سجل محمود عبد الرازق (شيكابالا) الهدف الثالث للزمالك في الدقيقة 78.
واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك في الدقيقة 88 أحرز منها زيزو الهدف الرابع. وجاء الهدف بعد أن تصدى الحارس فوزي لركلة الجزاء والتي تابعها زيزو مرة أخرى وأعاد الكرة في الشباك.
ورفع الزمالك رصيده إلى 20 نقطة منفردًا بالمركز الثاني بفارق نقطتين وراء الأهلي بينما توقف رصيد حرس الحدود عند ثلاث نقاط في قاع الترتيب.