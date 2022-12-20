لفتة إنسانية من شيكابالا بعد تسجيله هدفا في حرس الحدود (فيديو)

ويواجه مستشفى سرطان الأطفال "57357" في مصر أزمة شديدة، بسبب النقص في التبرعات المالية التي يتحصل عليها من المواطنين، ما تسبب في إغلاق أحد فروعه.

الأزمة المالية التي تواجه مستشفى سرطان الأطفال قد تنذر بأزمة كبيرة أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة، وهو ما يدعو إلى دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ أرواح آلاف الأطفال من براثن السرطان.