كريستيانو رونالدو يهدي ليفربول "صفقة الموسم"

قد يبدو الأمر غريبًا للوهلة الأولى، لكن الواقع يؤكد أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لعب دورًا غير مباشر في تسهيل واحدة من أكبر صفقات ليفربول هذا الصيف، صفقة قد تغيّر وجه هجوم "الريدز" لسنوات مقبلة.

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إيزاك على أعتاب أنفيلد.. والعرض الثاني في الطريق

يتحرك نادي ليفربول بكل قوة لحسم صفقة ضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل يونايتد، بعد أن رفض النادي الإنجليزي عرضًا افتتاحيًا من "الريدز" هذا الأسبوع.

ليفربول لا ينوي التراجع، ويستعد حاليًا لتقديم عرض مُحسن من أجل التعاقد مع النجم صاحب الـ25 عامًا، في ظل رغبة اللاعب القوية في ارتداء القميص الأحمر، التي ظهرت جليًا بعد رفضه السفر مع نيوكاسل في جولة ما قبل الموسم.

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وإذا تمّت الصفقة، فستتجاوز قيمة إنفاق ليفربول في ميركاتو الصيف حاجز 300 مليون جنيه إسترليني، بعد التعاقد مع صفقات لامعة أبرزها فلوريان فيرتز، هوغو إيكيتيكي.

صفقة إيزاك ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمصير داروين نونيز

في الوقت الذي يسعى فيه ليفربول لتأمين توقيع إيزاك، يواصل النادي أيضًا محاولاته لتفريغ مكان في الخط الأمامي، وكل الأنظار تتجه نحو المهاجم الأورغوياني داروين نونيز، الذي أصبح قريبًا من الرحيل بعد موسم شهد تراجع دوره تحت قيادة المدرب آرني سلوت.

نونيز الذي أحرز 40 هدفًا وصنع 26 أخرى في 143 مباراة مع ليفربول، لم يعد الخيار الأول، ويبدو أن خروجه من الفريق أصبح مسألة وقت فقط.

تدخل كريستيانو رونالدو.. دون أن يدري

في بداية الصيف، كان النصر السعودي هو الأقرب لضم نونيز، بعد محاولات سابقة في يناير، إلى جانب اهتمام من نابولي الإيطالي.

لكن الأمور تغيّرت تمامًا بعد أن وقّع كريستيانو رونالدو على عقد جديد مع النصر لمدة عامين، بقيمة تقارب 500 مليون جنيه إسترليني.

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تجديد عقد "الدون" أغلق الباب أمام صفقة نونيز، بسبب التركيز الكامل على مشروع يقوده رونالدو، ما جعل النصر ينسحب بهدوء من المفاوضات.

وفي تلك اللحظة، ظهر البديل المفاجئ: نادي الهلال السعودي، الذي قرر التحرك بقوة لضم نونيز، خاصة بعد تعيين المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي.

نونيز يبدو متحمسًا لفكرة اللعب تحت قيادة إنزاغي، وقد بات انتقاله إلى الهلال أقرب من أي وقت مضى.

ومع اقتراب رحيله، يصبح الطريق ممهدًا تمامًا أمام ليفربول لحسم "صفقة الموسم" والتعاقد مع ألكسندر إيزاك.

صفقة تاريخية.. وهدية غير متوقعة من عدو الجماهير

رغم أن كريستيانو رونالدو يُعد من الأسماء المكروهة تاريخيًا لدى جماهير ليفربول، فإن تحركاته -دون قصد- كانت سببًا مباشرًا بتراجع النصر عن ضم نونيز، وفتح الباب أمام الهلال للدخول في الصفقة.

ومع رحيل نونيز، سيكون لدى ليفربول الأموال والمساحة اللازمة داخل الفريق لضم إيزاك رسميًا.

مفارقة غريبة.. أن يُسهم "العدو الأبدي" في تمهيد الطريق لأحد أهم تعاقدات ليفربول، لكنه عالم كرة القدم المليء بالمفاجآت.