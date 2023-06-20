الاتحاد الكويتي يرد على اتهام أحد لاعبيه بـ"العنصرية" تجاه لاعب أيرلندي
استنكر الاتحاد الكويتي لكرة القدم، ما أعلن عنه الاتحاد الأيرلندي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مِن تعرّض أحد لاعبيه للعنصرية، أثناء المباراة الودية التي أقيمت بين منتخب الكويت الأولمبي ونظيره الأيرلندي، يوم الأحد في سلوفينيا.
وزعم الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم استخدام أحد لاعبي منتخب الكويت الأولمبي "لغة عنصرية" تجاه أحد لاعبيه؛ ما دفعهم لاتخاذ قرار بعدم استكمال المباراة الودية التي أقيمت بين المنتخبين في سلوفينيا، ورفع شكوى للاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم.
وأكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن ما تم تداوله من أخبار عارٍ عن الصحة، كما أعلن رفضه التام لمثل هذه الاتهامات.
وشدَّد الاتحاد الكويتي على أن المباراة لم تُستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين، إذ أوقفها الحكم في الدقيقة الـ70 لحماية اللاعبين من الإصابات.
وأضاف الاتحاد الكويتي: "نؤكد حرصنا التام على الالتزام بالروح الرياضية والاحترام الكامل، وننبذ ونتصدى لكل أشكال التمييز وانعدام المساواة والعنصرية".
وأتم اتحاد الكرة الكويتي :"يتمتع لاعبونا بالانضباط والالتزام ولا يمكن لأي لاعب منهم أن يتصرف بشكل غير لائق مع أي طرف".
وكانت نتيجة المباراة تشير إلى تقدُّم المنتخب الأيرلندي قبل أن تتوقف وتشهد توترًا بين اللاعبين قبل أن تُلغى تمامًا.
ورفض منتخب نيوزيلندا الأول استكمال مباراته أمام منتخب قطر أمس الإثنين بسبب مزاعم عنصرية تجاه اللاعب مايكل بوكسال، إذ شهدت المباراة توترًا بين اللاعبين، قبل أن يتم إلغاؤها بعد رفض الجانب النيوزيلندي استكمال الـ90 دقيقة.