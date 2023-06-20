الاتحاد الكويتي يرد على اتهام أحد لاعبيه بـ"العنصرية" تجاه لاعب أيرلندي

وأكد الاتحاد الكويتي لكرة القدم أن ما تم تداوله من أخبار عارٍ عن الصحة، كما أعلن رفضه التام لمثل هذه الاتهامات.

وشدَّد الاتحاد الكويتي على أن المباراة لم تُستكمل بسبب الخشونة والتوتر الزائد عن الحد بين اللاعبين، إذ أوقفها الحكم في الدقيقة الـ70 لحماية اللاعبين من الإصابات.

وأضاف الاتحاد الكويتي: "نؤكد حرصنا التام على الالتزام بالروح الرياضية والاحترام الكامل، وننبذ ونتصدى لكل أشكال التمييز وانعدام المساواة والعنصرية".

وأتم اتحاد الكرة الكويتي :"يتمتع لاعبونا بالانضباط والالتزام ولا يمكن لأي لاعب منهم أن يتصرف بشكل غير لائق مع أي طرف".