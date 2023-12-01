إجراء جراحة الآن أم تأجيلها؟ حيرة داخل ريال مدريد بشأن استمرار إصابة بيلينغهام

وغاب بيلينغهام لفترة عن المشاركة مع ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف قبل مباراة سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا والتوقف الدولي الأخير، ما أدى إلى استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا في التوقف الدولي الماضي.

ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن بيلينغهام لديه فرصة جيدة لإجراء عملية جراحية على مستوى الكتف في مرحلة ما من الموسم الحالي، لإنهاء مشكلة إصابة كتفه التي يعاني منها.

ونلت عن مصادر داخل النادي الملكي، بأن مسئولو ريال مدريد عليهم اتخاذ القرار النهائي بشأن بيلينغهام سواء بالموافقة على إجراء الجراحة في وسط الموسم، أو الانتظار لنهايته.