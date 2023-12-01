إجراء جراحة الآن أم تأجيلها؟ حيرة داخل ريال مدريد بشأن استمرار إصابة بيلينغهام
كشفت تقارير صحفية أن الإنجليزي جود بيلينغهام مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، يعاني في إصابة في الكتف، وهو ما أثر على مشاركاته مع فريقه خلال الفترة الأخيرة رغم الإعلان عن تعافيه.
وغاب بيلينغهام لفترة عن المشاركة مع ريال مدريد، بعد تعرضه للإصابة بخلع في الكتف قبل مباراة سبورتنغ براغا في بطولة دوري أبطال أوروبا والتوقف الدولي الأخير، ما أدى إلى استبعاده من معسكر منتخب إنجلترا في التوقف الدولي الماضي.
ونشرت صحيفة "ذا أتليتك" البريطانية تقريرًا قالت فيه إن بيلينغهام لديه فرصة جيدة لإجراء عملية جراحية على مستوى الكتف في مرحلة ما من الموسم الحالي، لإنهاء مشكلة إصابة كتفه التي يعاني منها.
ونلت عن مصادر داخل النادي الملكي، بأن مسئولو ريال مدريد عليهم اتخاذ القرار النهائي بشأن بيلينغهام سواء بالموافقة على إجراء الجراحة في وسط الموسم، أو الانتظار لنهايته.
يذكر أن بيلينغهام قاد ريال مدريد أمس الأربعاء إلى مواصلة الانتصارات بدور المجموعات والفوز على نابولي 4/2، والوصول إلى الفوز الخامس على التوالي وتسيَّد الصدارة برصيد 15 نقطة.
وقال أنشيلوتي مدرب الريال عن تألق بيلينغهام: "هو مفاجأة للجماهير وزملائه اللاعبين، وحتى المنافسين، إنه هدية لكرة القدم، نحن جميعًا سعداء به، إنه يتمتع بإمكانيات وصورة إيجابية للغاية".
وعن المقارنة دائمًا التي تحدث بين بيلينغهام وزيدان، أوضح أنشيلوتي: "من الصعب المقارنة بين جيلين مختلفين، ما أراه مختلفًا هو الوصول داخل المنطقة الذي لم يكن لدى زيدان، وجودة زيدان التي لا يمتلكها بيلينغهام، كرة القدم الحديثة تريد المزيد من اللاعبين الأقوياء بدنيًّا القادرين على تغطية مساحة كبيرة بشكل سريع".