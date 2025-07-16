ملخص ولقطات حفل تجديد عقد لامين يامال ومنحه الرقم 10 (فيديو)

سيخوض لامين يامال اليوم الأربعاء حدثًا استثنائيًا في ملعب سبوتيفي كامب نو، وهو التوقيع الرسمي على تجديد عقده مع نادي برشلونة حتى يونيو 2031، بحضور عائلته هذه المرة.

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رغم أن العقد الجديد وُقِّع في 27 مايو الماضي، إلا أن المهاجم الشاب سيعود اليوم إلى مقر النادي لإحياء المراسم مجددًا، لكن مع وجود أسرته بالكامل.

هذا اللقاء العاطفي لا يرمز فقط إلى رهان البارسا على نجمه الصاعد، بل أيضًا إلى الدعم العائلي الذي يرافق مسيرته المبهرة.

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كما سيستغل النادي المناسبة لتقديم لامين يامال رسميًا حاملًا الرقم 10، في خطوة تؤكد مكانته كلاعب فرانشايز ووريث شرعي لقميص أسطوري في تاريخ النادي الكتالوني.

هذا الحفل يُجسِّد الثقة المطلقة للفريق في موهبة المهاجم الشاب، ويُشكِّل محطة محورية في مسيرته: بدء مرحلة جديدة بعقد طويل الأمد ورقم يُرسِّخه كأحد أبرز وجوه المستقبل في الكامب نو.

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وتقدم "إرم نيوز" بثًا مباشرًا لحفل تجديد عقد لامين يامال ومنحه الرقم 10:

وصول يامال وجدته إلى مقر الحفل

الجماهير تنتظر خارج المتجر الرسمي لبرشلونة للحصول على قميص يامال الجديد رقم 10

لابورتا يسلم لامين يامال قميصه الجديد مع برشلونة

يامال يتسلم القميص رقم (10) بحضور والده والدته

لامين يامال، متحدثًا أمام كاميرات النادي بعد توقيع تجديد عقده: "كان حلمًا لي منذ صغري، وأنا سعيد جدًا. أنا وعائلتي سعداء للغاية."

تحدث عن أهدافه وقال: "الفوز، الفوز دائمًا، الاستمتاع، ومواصلة التطور".

وأكد: "برشلونة حياتي، إنه بيتي. أنا هنا منذ أن كنت في السابعة من عمري".

وعن طموحه للموسم الجديد قال: "أتطلع بشدة للعب أمام هذا الجمهور في كامب نو هذا العام. سنمنحهم الكثير من الفرح".

فخر ارتداء قميص ميسي

اعتبر لامين يامال أن ارتداء القميص رقم 10 في برشلونة يمثل "حلمًا تحقق"، معترفًا بتأثير الأساطير مثل ليونيل ميسي ورونالدينيو ودييغو مارادونا على طموحاته.

وقال يامال: "كان حلمي الأول هو بدء مسيرتي مع برشلونة والاستمرار في النمو. والآن، سأحمل شرف ارتداء الرقم 10، وهو حلم لكل طفل نشأ في برشلونة. أنا ممتن جدًا للنادي لثقتهم بي، وحان الوقت لأثبت جدارتي وأحافظ على قيمة هذا الرقم العظيم."

وأضاف: "كل طفل يحلم بأن يمتلك شيئًا من ميسي أو رونالدينيو أو مارادونا... هؤلاء أساطير صنعت التاريخ. سأبذل كل جهدي لمواصلة إرثهم."