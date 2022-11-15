بتواجد محمد صلاح.. النصر الإماراتي ينظم بطولة "سوبر دبي" خلال كأس العالم
أعلن نادي النصر الإماراتي، عن تنظيم بطولة "دبي سوبر 2022"، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أندية ليفربول وآرسنال وميلان وليون.
وتقام البطولة من الـ8 إلى الـ16 من ديسمبر المقبل، على ستاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، خلال فترة توقف الدوريات المحلية بسبب كأس العالم.
وخلال مؤتمر صحفي أقيم في نادي النصر اليوم الثلاثاء، تم الإعلان عن تدشين البطولة بتواجد كل من سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومروان بن غليطة، رئيس مجلس إدارة نادي النصر.
ويشارك في البطولة ناديا ليفربول وآرسنال الإنجليزيان، ونادي ميلان الإيطالي، وناديليون الفرنسي، بالنجوم كافة، باستثناء اللاعبين المشاركين مع منتخبات بلادهم في كأس العالم 2022.
وذكر نادي النصر في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، أن النجم المصري محمد صلاح سيشارك في البطولة الدولية الودية مع ليفربول، ولاعب آرسنال محمد النني.
كما ستشهد البطولة تواجد نجم ميلان إبراهيموفيتش.
وستشهد البطولة إقامة 4 مباريات أيام الـ8 وألـ11والـ13والـ16 من ديسمبر.