التقييم والإحصائيات.. ماذا قدّم الجزائري عادل بولبينة أمام الهلال؟

قدَّم الجزائري عادل بولبينة، نجم الدحيل القطري، مباراة رائعة رغم خسارة فريقه أمام الهلال السعودي بنتيجة "2-1"، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وهزّ بولبينة شباك مضيفه الهلال السعودي على أرضية المملكة آرينا، بهدف عالمي في الدقيقة 37 من الشوط الأول.

أخبار ذات علاقة الهلال يقتنص فوزاً ثميناً على حساب الدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

أخبار ذات علاقة ملخص ونتيجة وأهداف ورجل مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا للنخبة

اللقطة بدأت من تمريرة قادمة من زميله يوسف سابالي بالقرب من منطقة عمليات الهلال، ليحوّلها بولبينة إلى هجمة مرتدة خاطفة.

المهاجم الجزائري أظهر سرعة كبيرة وهو يتجاوز رقابة دفاع الهلال، قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويخدع الحارس ياسين بونو بمراوغة مميزة، ليضع الكرة في الشباك وسط تصفيق جماهير الملعب لجمالية الهدف.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

بولبينة، القادم من تجربة مع أتلتيك بارادو، أكد بلمسته الرائعة وحسه التهديفي أنه إضافة هجومية نوعية لفريق الدحيل، خاصة في مسابقة قارية بحجم دوري أبطال آسيا للنخبة.

ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، حيث قلب الهلال تأخره في النهاية لفوز مهم، وسجل ثنائية الزعيم كل من الأوروغواياني داروين نونيز بالدقيقة 57، والفرنسي ثيو هيرناديز مع الدقيقة 67.

وبحسب منصة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات، فقد نال عادل بولبينة تقييما وصل إلى "7.5"، وهو الأعلى وسط صفوف لاعبي الدحيل.

إحصائيات عادل بولبينة:

الدقائق التي لعبها (90)

الأهداف (1)

التمريرات الحاسمة (0)

تسديدات على المرمى (1)

تسديدات خارج المرمى (0)

تسديدات تم اعتراضها (2)

تمريرات دقيقة 13/24 (54%)