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رياضة

وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا

وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا
هوغان مزق قميصهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 يوليو 2025، 4:17 م

تُوفي أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا، في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، إذ أفادت تقارير بأن السبب "نوبة قلبية".

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 وظهرت سيارات إسعاف وشرطة بأعداد كبيرة خارج منزل هوجان.

وكان هوجان يعاني آثار عملية جراحية في الرقبة، خضع لها في مايو الماضي، ولكنه توفي مساء اليوم.

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كتب الحساب الرسمي لـWWE على منصة "إكس": "تشعر WWE بالحزن لوفاة عضو قاعة المشاهير هالك هوجان". 

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 وأضاف: "كان هوجان أحد أشهر الشخصيات في ثقافة البوب، وأسهم في وصول WWE إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي". 

"تُعرب WWE عن تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".

 

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