وفاة أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا

تُوفي أسطورة المصارعة هالك هوجان عن عمر يناهز 71 عامًا، في منزله بمدينة كليرووتر بولاية فلوريدا، اليوم الخميس، إذ أفادت تقارير بأن السبب "نوبة قلبية".

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وظهرت سيارات إسعاف وشرطة بأعداد كبيرة خارج منزل هوجان.

وكان هوجان يعاني آثار عملية جراحية في الرقبة، خضع لها في مايو الماضي، ولكنه توفي مساء اليوم.

نعي رسمي

كتب الحساب الرسمي لـWWE على منصة "إكس": "تشعر WWE بالحزن لوفاة عضو قاعة المشاهير هالك هوجان".

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وأضاف: "كان هوجان أحد أشهر الشخصيات في ثقافة البوب، وأسهم في وصول WWE إلى الشهرة العالمية في ثمانينيات القرن الماضي".

"تُعرب WWE عن تعازيها لعائلة هوغان وأصدقائه ومعجبيه".