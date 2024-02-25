الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ليبتعد في صدارة مجموعته بالكونفدرالية

وهذا الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.

افتتح منسي التسجيل للزمالك بعد مرور ثماني دقائق حين تلقى تمريرة عرضية من عمر جابر ليسدد مباشرة في الشباك.

وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف منسي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس ودفاع أبو سليم في إبعادها لتصل إلى مهاجم الزمالك الذي سدد من مدى قريب في الشباك.

وسجل إيهاب المقلس الهدف الوحيد للفريق الليبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.