الزمالك يهزم أبو سليم الليبي ليبتعد في صدارة مجموعته بالكونفدرالية
سجل ناصر منسي هدفين ليقود الزمالك للفوز 2-1 على مضيفه أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الخامسة من كأس الكونفدرالية لكرة القدم اليوم الأحد.
وهذا الفوز الأول للزمالك تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز، بعد التعادل سلبيا في مباراته الأولى أمام الإسماعيلي في الدوري المحلي.
افتتح منسي التسجيل للزمالك بعد مرور ثماني دقائق حين تلقى تمريرة عرضية من عمر جابر ليسدد مباشرة في الشباك.
وبعد ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني أضاف منسي الهدف الثاني بعد ركلة ركنية نفذت داخل منطقة الجزاء أخطأ الحارس ودفاع أبو سليم في إبعادها لتصل إلى مهاجم الزمالك الذي سدد من مدى قريب في الشباك.
وسجل إيهاب المقلس الهدف الوحيد للفريق الليبي بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.
ورفع الزمالك، الذي ضمن التأهل سابقا إلى دور الثمانية، رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، بينما بقي أبو سليم في المركز الثاني بتسع نقاط.
ويلعب ساغرادا الأنجولي، صاحب المركز الثالث برصيد أربع نقاط، وأكاديمية سوار الغيني، متذيل المجموعة دون نقاط، ضمن المجموعة ذاتها في وقت لاحق اليوم.