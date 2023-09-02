مباراة الفتح والأهلي.. رياض محرز يشتبك مع بيتروس بعد لقطة مهارية (فيديو)

دخل بيتروس ماتيوس، لاعب نادي الفتح، في مشادة بالأيدي مع الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي، بسبب لقطة مهارية للأخير، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وفي الدقيقة الثامنة من المباراة، مرر رياض محرز الكرة بين قدمي بيتروس، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب البرازيلي، لينفعل بشدة على النجم الجزائري، الذي حاول إبعاده ولكن بيتروس أمسكه من قميصه، قبل أن يتدخل الحكم ولاعبو الفريقين ويتطور الأمر، ثم أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لكلا اللاعبين.