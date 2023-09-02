مباراة الفتح والأهلي.. رياض محرز يشتبك مع بيتروس بعد لقطة مهارية (فيديو)
دخل بيتروس ماتيوس، لاعب نادي الفتح، في مشادة بالأيدي مع الجزائري رياض محرز، نجم النادي الأهلي، بسبب لقطة مهارية للأخير، في المباراة التي تجمعهما، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وفي الدقيقة الثامنة من المباراة، مرر رياض محرز الكرة بين قدمي بيتروس، وهو الأمر الذي أغضب اللاعب البرازيلي، لينفعل بشدة على النجم الجزائري، الذي حاول إبعاده ولكن بيتروس أمسكه من قميصه، قبل أن يتدخل الحكم ولاعبو الفريقين ويتطور الأمر، ثم أشهر حكم اللقاء الكارت الأصفر لكلا اللاعبين.
وتقدم الأهلي مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق عباس الحسن، لاعب الفتح الذي أحرز هدفا بالخطأ في مرماه، ليتعادل الفتح في الدقيقة 21 عن طريق فراس البريكان من ركلة جزاء.
وقبل مواجهة اليوم، فاز الأهلي على الحزم والخليج والأخدود والطائي، ليتقاسم صدارة الترتيب مع الاتحاد.
أما الفتح فجمع 5 نقاط من 4 مباريات، بعد الانتصار في مباراة واحدة على الأخدود، والتعادل مع التعاون وضمك، بالإضافة إلى خسارة ثقيلة من النصر بخمسة أهداف دون رد.