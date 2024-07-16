أعلن أنس كرامي موقفه النهائي بشأن خوض انتخابات نادي الوداد المغربي في المرحلة المقبلة.

وقال كرامي، في بيان رسمي، إنه اتخذ قرارًا مع قائمته بعدم خوض الانتخابات المقبلة للنادي التي تُجرى يوم 24 يوليو الجاري.

وأشار كرامي في بيانه إلى أن هناك العديد من العوامل وراء اتخاذ هذا القرار، على رأسها احترام إرادة فئة كبيرة من الجماهير التي اختارت التوجه الذي تراه مناسبًا لقيادة النادي.

وأضاف:" نحن نؤمن بأن وحدة الصف واحترام الخيارات الجماعية هي السبيل الأفضل لتحقيق النجاح والاستمرارية".

وتابع: "العمل قد بدأ بالفعل سواء على مستوى فرع كرة القدم أو الفروع الأخرى، فإننا مقتنعون بأن على المسؤولين الحاليين مواصلة مشروعهم وتصوراتهم في ظروف مثالية".

وواصل:" هذا القرار جاء بعد تفكير عميق ومراجعة شاملة لكل الخيارات المتاحة، هي خطوة نرى فيها تفضيلاً للمصلحة العليا للنادي في هذه المرحلة".

وتابع: "نود أن نؤكد لكم أن أعضاء فريقنا سيظلون دائمًا على استعداد لخدمة النادي على المستويات جميعها. نحن ملتزمون بدعم النادي، وسنظل دائمًا في صفوف الجماهير نساند ونشجع نادينا الغالي".

وأتم قائلاً: "سنلتزم بالحياد تجاه جميع المرشحين المحتملين لرئاسة المكتب المديري، وللمنخرطين مسؤولية اختيار الأفضل للنادي".

وترشح هشام آيت منا لرئاسة الوداد المغربي بعد استقالة عبد المجيد البرناكي من منصبه، بعد نهاية الموسم الماضي.

وتولّى آيت منا قيادة فرع كرة القدم في النادي، وتعاقد مع الجنوب أفريقي رولاني موكوينا مدرب صن داونز لقيادة الفريق المغربي.