ليفربول يضم الهولندي ريان جرافينبيرش في آخر ساعة بسوق الانتقالات

وأتم النادي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الهولندي لمدة 5 سنوات قادمة.

ونشر نادي ليفربول صورة للاعب الهولندي، على حسابه بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر، وكتب عليها: "أهلا بيك في الريدز".

وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن ليفربول سيدفع 40 مليون يورو نظير التعاقد مع اللاعب، كما أن النادي الألماني سيحصل على 5 ملايين يورو كإضافات.