رياضة
ليفربول يضم الهولندي ريان جرافينبيرش في آخر ساعة بسوق الانتقالات
قادمًا من بايرن ميونخ
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي تعاقده رسميًا مع الهولندي ريان جرافينبيرش، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية.
ليفربول سيدفع 40 مليون يورو نظير التعاقد مع اللاعب
وأتم النادي الإنجليزي تعاقده مع اللاعب الهولندي لمدة 5 سنوات قادمة.
ونشر نادي ليفربول صورة للاعب الهولندي، على حسابه بمنصة "إكس" المعروفة سابقًا باسم تويتر، وكتب عليها: "أهلا بيك في الريدز".
وكشفت وسائل إعلام إنجليزية أن ليفربول سيدفع 40 مليون يورو نظير التعاقد مع اللاعب، كما أن النادي الألماني سيحصل على 5 ملايين يورو كإضافات.
يذكر أن بايرن ميونيخ تعاقد مع جرافنبيرش عام 2022، قادمًا من أياكس مقابل 18 مليونا ونصف المليون يورو.
ولكن النجم الهولندي لم ينجح في الحصول على مكان أساسي في تشكيلة بايرن، ليغادر الفريق البافاري بعد موسم واحد فقط.