طرد مورينيو بعد إشارة مثيرة في مباراة روما ومونزا (فيديو)

تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما للطرد في مباراة روما مع مونزا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 90+9 فرك مورينيو يده في عينه في إشارة إلى بكاء طاقم مونزا، ثم طرده الحكم جيوفاني إيرولدي.

وسبق ذلك احتفالا لافتا من مورينيو بالهدف الوحيد في المباراة والذي سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 90.

وبطرده أمام مونزا سيغيب مورينيو عن مباراة روما مع إنتر ميلان في الجولة العاشرة يوم الأحد 29 أكتوبر على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

وانتهت المباراة على فوز روما 1/0 ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس.