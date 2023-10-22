طرد مورينيو بعد إشارة مثيرة في مباراة روما ومونزا (فيديو)
تعرض المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما للطرد في مباراة روما مع مونزا اليوم الأحد في الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي.
وفي الدقيقة 90+9 فرك مورينيو يده في عينه في إشارة إلى بكاء طاقم مونزا، ثم طرده الحكم جيوفاني إيرولدي.
وسبق ذلك احتفالا لافتا من مورينيو بالهدف الوحيد في المباراة والذي سجله ستيفان الشعراوي في الدقيقة 90.
وبطرده أمام مونزا سيغيب مورينيو عن مباراة روما مع إنتر ميلان في الجولة العاشرة يوم الأحد 29 أكتوبر على ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).
وانتهت المباراة على فوز روما 1/0 ليرفع الفريق رصيده إلى 14 نقطة من 9 مباريات في المركز السادس.
اعتراف مورينيو
وبعد المباراة اعترف مورينيو بأن مونزا، الذي لعب بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 41، المكون من 10 لاعبين "لا يستحق الخسارة".
وقال مورينيو في تصريحات نقلها موقع "football-italia": "أعتقد أن مونزا لم يكن يستحق خسارة المباراة، من الواضح أنني سعيد جدًا بالنقاط، لكنني شعرت دائمًا أن فريقي يعاني".
وأضاف: "لقد ارتكبنا الكثير من الأخطاء الفنية، وكان اللاعبون منهكين بدنيًا بعد الرحلات الطويلة في الواجب الدولي".
وتابع المدرب البرتغالي: "يمتلك مونزا لاعبين جيدين ومدربًا جيدًا وقد جعل الأمر صعبًا على المباراة بأكملها، لقد فزنا بكل قوتنا، لأننا بذلنا قصارى جهدنا للوصول إلى هذا الهدف، وسددنا في إطار المرمى مرتين، كما حصل مونزا أيضًا على فرص للتسجيل".
ومن المحتم أن يؤدي غياب المصابين باولو ديبالا ولورينزو بيليجريني إلى افتقار روما إلى الإبداع.
وعن الطرد قال مورينيو: "لقد قمت ببعض الإيماءات، ولم أقل شيئًا مسيئًا، كان السبب في ذلك هو أن بعض الأشخاص الموهوبين، ولكنهم يفتقرون إلى الخبرة، وجهوا بعض الكلمات السيئة عنا في الموسم الماضي".