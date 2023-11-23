تطورات إصابة سالم الدوسري وموقفه من ديربي الرياض

بدأ سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المرحلة الثانية من تأهيل إصابته ليصبح قريبًا من المشاركة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر مطلع ديسمبر القادم.

ويعاني الدوسري من إصابة في الركبة والمفصل.

وحسب صحيفة الرياضية، فإن الدوسري قد تعافى من الإصابة وبدأ المرحلة الثانية من التأهل ليصبح قريبًا بشكل كبير من اللحاق بالديربي أمام النصر.