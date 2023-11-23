تطورات إصابة سالم الدوسري وموقفه من ديربي الرياض
بدأ سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المرحلة الثانية من تأهيل إصابته ليصبح قريبًا من المشاركة في ديربي الرياض بين الهلال والنصر مطلع ديسمبر القادم.
ويعاني الدوسري من إصابة في الركبة والمفصل.
وحسب صحيفة الرياضية، فإن الدوسري قد تعافى من الإصابة وبدأ المرحلة الثانية من التأهل ليصبح قريبًا بشكل كبير من اللحاق بالديربي أمام النصر.
ويحل النصر ضيفًا على الهلال في مباراة هامة بدوري روشن السعودي، في الأول من ديسمبر المقبل.
ويعاني الهلال من الإصابات في مركز الجناح الأيسر، إذ يغيب النجم نيمار جونيور حتى نهاية الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
ويتصدر الهلال دوري روشن السعودي، إذ يسعى لتوسيع فارق النقاط مع النصر الذي يحتل المركز الثاني بـ31 نقطة متأخرًا بـ4 نقاط فقط خلف غريمه الأزلي.
ويمر الفريقان بمرحلة توهج على المستويين المحلي والقاري منذ انطلاق الموسم الجاري.
وتقابل الهلال والنصر مطلع الموسم الحالي في نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال التي احتضنتها المملكة العربية، إذ حوَّل النصر تأخره بهدف إلى فوز بهدفين ليحقق اللقب.
ويقود الهلال المدرب جورجي خيسوس في ولاية ثانية له مع الفريق فيما يقود النصر لويس كاسترو الذي استلم النادي مطلع الموسم الجاري ويسير بشكل جيد للغاية.