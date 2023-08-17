ياسين بونو يطير إلى السعودية تمهيدا للتوقيع مع الهلال
أكد برنامج "ريليفو" الإسباني أن المغربي ياسين بونو حارس إشبيلية سافر إلى السعودية تمهيدا للتوقيع لنادي الهلال.
وجاء سفر بونو إلى السعودية بعد وقت قصير من خسارة فريقه إشبيلية بضربات الترجيح 4/5 أمام مانشستر سيتي بعد التعادل 1/1 في كأس السوبر الأوروبي.
وأكد البرنامج أن مواجهة كأس السوبر الأوروبي كانت الأخيرة لبونو مع إشبيلية، حيث سينتقل لنادي الهلال.
وعبر خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية عن غضبه من رحيل بونو رغم أنه لم يُلقِ باللوم على اللاعب، بل إدارة الفريق، مع تبقي أقل من أسبوعين على إغلاق السوق الصيفي.
وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد أكد مينديليبار رحيل بونو إلى الهلال.
وبونو البالغ من العمر 32 عاما انتقل لإشبيلية من جيرونا في 2020 مقابل 4 ملايين يورو فقط، علما أن عقده ينتهي في 2025.
وخاض بونو مع إشبيلية 142 مباراة تلقى فيها 141 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 58 مرة.
ونال بونو مع إشبيلية لقبين كانا في الدوري الأوروبي عامي 2020 و2023.
وفي السوق الصيفي الحالي تعاقد الهلال مع نيمار من باريس سان جيرمان، كما ضم مالكوم دي أوليفيرا من زينيت سانت بطرسبرغ، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من لاتسيو، وروبن نيفيز من وولفرهامبتون، وكاليدو كوليبالي من تشيلسي، وأعاد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.
وتغلب الهلال 3/1 على أبها في بداية حملته في الدوري السعودي، وسيلعب مع الفيحاء يوم السبت، ثم الرائد ثم الاتفاق.