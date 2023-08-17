ياسين بونو يطير إلى السعودية تمهيدا للتوقيع مع الهلال

وعبر خوسيه لويس مينديليبار مدرب إشبيلية عن غضبه من رحيل بونو رغم أنه لم يُلقِ باللوم على اللاعب، بل إدارة الفريق، مع تبقي أقل من أسبوعين على إغلاق السوق الصيفي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" فقد أكد مينديليبار رحيل بونو إلى الهلال.

وبونو البالغ من العمر 32 عاما انتقل لإشبيلية من جيرونا في 2020 مقابل 4 ملايين يورو فقط، علما أن عقده ينتهي في 2025.

وخاض بونو مع إشبيلية 142 مباراة تلقى فيها 141 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 58 مرة.