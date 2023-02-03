لإهانته حكام مباراة روما وكريمونيزي.. إيقاف سالفاتوري فوتي مساعد مورينيو

وودع روما المسابقة بشكل مفاجئ يوم الأربعاء بعد خسارته 2-1 أمام ضيفه كريمونيزي متذيل دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وقالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي إن مساعد مدرب روما فوتي طرد في الشوط الثاني وتم إيقافه حتى نهاية فبراير/ شباط بسبب الإساءة المتكررة لطاقم التحكيم.

وأضافت في بيان أن فوتي هدد أيضا مسؤولا في كريمونيزي بعد أن سجل المنافس هدفه الأول وأهان مشرف المباراة بعد ذهابه إلى غرفة الملابس بعد اللقاء.

ويواجه روما، صاحب المركز السادس في الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، إمبولي غدا السبت.