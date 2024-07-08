الكشف عن مدة غياب أراوخو عن صفوف برشلونة بعد الإصابة في كوبا أمريكا

كشفت تقارير إخبارية إسبانية أن رونالد أراوخو مدافع نادي برشلونة سيغيب عن صفوف الفريق 6 أسابيع، بعدما تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أوروغواي في كوبا أمريكا.

وقالت مصادر مقربة من الفريق الكتالوني إن أراوخو سيغيب عن كامل فترة التحضيرات التي سيجريها برشلونة، فضلا عن غيابه عن أول مباراتين لفريقه في الدوري الإسباني.

وأضافت التقارير ذاتها أن الإصابة التي تعرض لها مدافع البارسا هي تمزق في عضلة الفخذ؛ ما يعني أن مدة الإصابة ستكون شهرا ونصف الشهر على الأقل، وهو ما يعني أن مشوار اللاعب في كوبا أمريكا انتهى، فضلا عن كونه سيغيب عن مباراتي الجولتين الأولى والثانية لبرشلونة في مسابقة الليغا.

وتعرض أرواخو خلال مباراة أوروغواي والبرازيل التي تأهل في أعقابها منتخب بلاده لنصف نهائي كوبا أمريكا بفضل ركلات الترجيح (4 ـ2) بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، إلى إصابة قوية خرج على إثرها في الدقيقة 30.

وفيما انتقد مدرب منتخب أوروغواي، مارسيلو بييلسا النسق الماراثوني للمباريات كونه السبب الأول لمثل هذا النوع من الإصابات، ذكرت تقارير إخبارية في محيط برشلونة أن أراوخو لن يتمكن من المشاركة في المباراتين الأوليين للنادي في الدوري، وذلك في افتتاح الليغا يوم 17 أغسطس المقبل أمام فالنسيا على ملعب الأخير، ثم في استضافته لأتلتيك بيلباو في 25 من الشهر ذاته.

وينتظر أن يستعيد الفريق الكتالوني مدافعه أمام رايو فاليكانو في الجولة الثالثة من الليغا المقررة يوم 28 من الشهر القادم.

وبرمج نادي برشلونة خلال فترة التحضيرات ثلاث مقابلات ودية تحضيرية أمام كل من مانشستر سيتي (31 يوليو)، وريال مدريد (4 أغسطس)، وميلان (7 أغسطس) في الولايات المتحدة.

يشار إلى أن منتخب أوروغواي سيلعب مباراة نصف نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا يوم الخميس 11 يوليو الجاري.