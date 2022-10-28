إسقاط تهم الاحتيال والفساد عن نيمار وآخرين في إسبانيا

قال ممثل الادعاء العام للمحكمة إن سلطات الادعاء الإسبانية أسقطت جميع تهم الاحتيال والفساد عن لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار ومتهمين أخرين فيما يتصل بصفقة انتقاله من سانتوس البرازيلي إلى برشلونة الإسباني في 2013.

وطالب ممثلو الادعاء بسجن نيمار لمدة عامين إلى جانب غرامة مالية بقيمة 10 ملايين يورو (9.95 مليون دولار) في القضية التي رفعتها شركة "دي.آي.إس" البرازيلية للاستثمار والتي كانت تملك 40% من حقوق نيمار خلال فترة وجوده مع سانتوس.

وتدعي "دي.آي.إس" أنها خسرت حقها من انتقال اللاعب لأن قيمة الصفقة كانت أقل من قيمتها الحقيقية.

وقال لويس غارسيا كانتون ممثل الادعاء بعد أن أدلى جميع المتهمين بشهاداتهم في المحاكمة في برشلونة "لا توجد أي شبهة جنائية"، كما طلب من القاضي "تبرئة جميع المتهمين".

وطالب ممثلو الادعاء أيضا بالسجن خمس سنوات لرئيس برشلونة السابق ساندرو روسيل وبغرامة مالية على النادي الكنالوني بقيمة 8.4 مليون يورو.

وفي بداية المحاكمة طالبت "دي.آس.إس" بمعاقبة نيمار بالسجن خمس سنوات وبفرض غرامات إجمالية بقيمة 149 مليون يورو على المتهمين.

وقال مصدر قريب من أسرة نيمار لرويترز إن ممثلهم بيكر مكينزي سيطالب بتحميل المدعين تكاليف القضية وبحق موكليه في المطالبة بتعويضات.