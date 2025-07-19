الكشف رسميا عن موعد ديربي الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

أعلنت الرابطة التونسية لكرة القدم المحترفة عن مواعيد مباريات الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 وذلك عقب سحب قرعة روزنامة الموسم الجديد اليوم السبت بمقر اتحاد الكرة.

ويبدأ الدوري التونسي للمحترفين 2025 ـ 2026 يوم أغسطس المقبل من خلال الجولة الافتتاحية وذلك بعد أسبوع من خوض نهائي كأس السوبر بين الترجي، حامل لقبي الدوري والكأس، والفريق الفائز بين الملعب التونسي والاتحاد المنستيري.

وحددت رابطة الدوري يومي السبت 9 والأحد 10 أغسطس 2025 لخوض منافسات الجولة الأولى التي سيستهل فيها حامل اللقب الترجي التونسي مشوار الدفاع عن لقبه بتنقل صعب لمواجهة مستقبل قابس.

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وفي الجولة ذاتها، سيلعب النادي الإفريقي أمام ضيفه مستقبل المرسى، الصاعد حديثا من دوري الدرجة الثانية، في حين يلعب النجم الساحلي مع شبيبة العمران، ويصطدم الاتحاد المنستيري بالملعب التونسي في قمة مبكّرة.

وتقام أول مباراة كلاسيكو في الدوري التونسي في الجولة الثانية، عندما يستقبل النجم الساحلي ضيفه النادي الإفريقي في ملعب سوسة، وتتضمن الجولة ذاتها قمة كبرى بين الترجي بطل الموسم الماضي ووصيفه الاتحاد المنستيري في ملعب رادس الأولمبي.

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أما مباراة "ديربي" العاصمة تونس بين الغريمين الترجي والإفريقي فتدور في الجولة 14 من المسابقة، وذلك يوم 8 نوفمبر 2025 في ملعب رادس في ضيافة النادي الإفريقي.

وتقام مباراة "الكلاسيكو الكبير" بين الترجي والنجم الساحلي في الجولة التاسعة يوم 3 أو 4 أكتوبر المقبل.

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ويشار أن الموسم الجديد في تونس يبدأ يوم 27 يوليو الجاري عندما يلتقي الاتحاد المنستيري والملعب التونسي في نصف نهائي كأس السوبر على أن يلعب المتأهل منهما في نهائي المسابقة أمام الترجي يوم 3 أغسطس المقبل.

ويشارك فريقا الترجي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا في حين يلعب النجم الساحلي والملعب التونسي مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية في الموسم الجديد.