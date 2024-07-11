جاسمين باوليني تطيح بفيكيتش وتصبح أول إيطالية تتأهل لنهائي ويمبلدون

أصبحت جاسمين باوليني أول إيطالية تصل إلى نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بتغلبها 2-6 و6-4 و7-6 على الكرواتية دونا فيكيتش اليوم الخميس في أطول مباراة بالدور قبل النهائي في فردي السيدات بنادي عموم إنجلترا.

وكانت مباراة مثيرة ومتقلبة على الملعب الرئيس، إذ بذلت اللاعبتان قصارى جهدهما من أجل مقعد في النهائي لمواجهة باربورا كريتشيكوفا وإيلينا ريباكينا، التي فازت باللقب في 2022.

وفازت اللاعبة الكرواتية البالغ عمرها 28 عامًا بالمجموعة الأولى بسهولة بعدما كسرت إرسال باوليني في الشوطين الخامس والسابع بفضل ضرباتها المتنوعة والضربات الساقطة التي لم تُجِد اللاعبة الإيطالية التعامل معها تحت الشمس الساطعة.

ولكن باوليني، بدعم من الجماهير الإيطالية الغفيرة، قدمت أداءً أكثر شراسة في المجموعة الثانية، وتقدمت على الشبكة أكثر لتضع فيكيتش تحت الضغط، وتمكنت من الفوز بالمجموعة الثانية.

وتبادلت اللاعبتان كسر الإرسال في المجموعة الفاصلة مع زيادة الأخطاء السهلة من اللاعبتين، لا سيّما فيكيتش التي بدا أن الإرهاق والمشاعر نالا منها بمرور الوقت. وذرفت دموعًا بعدما أنقذت نقطة المباراة الأولى التي سنحت للاعبة الإيطالية.

وحافظت باوليني على شوط إرسالها الذي دام لنحو عشر دقائق، وانتهى بفيكيتش باكية على مقعدها في الاستراحة. وأنقذت اللاعبة الكرواتية نقطة أخرى للمباراة، وحافظت على شوط إرسالها لتدفع بالمجموعة إلى شوط فاصل.

وفازت باوليني (28 عامًا) في الشوط الفاصل لتحسم المباراة التي استمرت مدة ساعتين و51 دقيقة لتتأهل إلى النهائي الثاني على التوالي في البطولات الأربع الكبرى بعد فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.