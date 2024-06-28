رغم خلل في حساس المحرك.. فيرستابين الأسرع في تجارب النمسا
حقق ماكس فيرستابين، سائق رد بول، أسرع زمن في التجارب الحرة لسباق جائزة النمسا الكبرى، اليوم الجمعة، رغم توقفه على المسار الرئيس؛ بسبب مشكلة في حساس المحرك لتتوقف التجارب فترة وجيزة.
وتشهد النمسا سباقا للسرعة، الثالث في الموسم الحالي الذي يضم 24 جولة من سباقات فورمولا للسيارات، بتجارب تأهيلية لسباق السرعة صباح الغد، الذي يبلغ طوله مئة كيلو متر ستقام في وقت لاحق اليوم بدلا من التجارب الحرة الثانية المعتادة.
وسجل فيرستابين متصدر بطولة العالم أسرع زمن على حلبة رد بول بلغ دقيقة واحدة و05.685 ثانية، متفوقا على سائق مكلارين أوسكار بياستري، الذي استخدم جناحا أماميا جديدا في سيارته، بفارق 0.276 ثانية.
واحتل شارل لوكلير، سائق فيراري، المركز الثالث بفارق 0.370 ثانية عن الصدارة، بينما جاء زميله كارلوس ساينز في المركز الرابع، ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الخامس، وكانت أفضل لفة للأخير على الإطارات الصلبة بدلا من اللينة.
واحتل سائق ألبين إستيبان أوكون المركز السادس، بينما احتل لانس سترول سائق أستون مارتن المركز السابع، وجورج راسل سائق مرسيدس المركز الثامن، في حين حل الياباني يوكي تسوندا سائق آر بي في المركز التاسع، وأكمل فرناندو ألونسو المراكز العشرة الأولى مع فريقه أستون مارتن.
وكان الفارق الزمني بين فيرستابين وألونسو 0.918 ثانية فقط.
وسجل فيرستابين، الذي هيمن على الحلبة نفسها العام الماضي، ويتقدم في الصدارة بفارق 69 نقطة بعد عشرة سباقات، أفضل زمن له على الإطارات اللينة قبل أربع دقائق من النهاية.
لكنه توقف قبل 28 دقيقة من النهاية، عندما توقف محرك سيارته فجأة بالقرب من فجوة في حائط الصيانة، وتمت إعادته بسرعة إلى المرآب.
وظل بطل العالم ثلاث مرات في السيارة حتى تم إصلاح المشكلة، ثم عاد للمضمار بعد فقد حوالي دقيقة واحدة وعدم حدوث أي مشاكل أخرى.
ولا تزال مشكلة الحساس مصدر قلق لفريق رد بول، إذ يواجه فيرستابين بالفعل خطر التعرض لعقوبة المحرك في مرحلة ما هذا الموسم، بعد وصوله للحد الأقصى باستخدام أربعة محركات.
واحتل لاندو نوريس سائق مكلارين، أقرب منافسي فيرستابين في البطولة، المركز 13 بعد أن سجل أسرع زمن في القطاع الأول، ثم انطلق بعيدا نحو الحصى عند المنعطف الرابع قبل دقيقة واحدة من النهاية.
وقال أندريا ستيلا رئيس فريق مكلارين: "في سباقات السرعة لديك حصة تجارب واحدة فقط، لذلك تحتاج إلى تحمل بعض المخاطر. إذا تجاوزت الحد قليلا فقد تنزلق نحو الحصى.. لكن لا توجد مشكلة، السيارة لم تتضرر ونحن جاهزون للتجارب".