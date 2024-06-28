رغم خلل في حساس المحرك.. فيرستابين الأسرع في تجارب النمسا

وتشهد النمسا سباقا للسرعة، الثالث في الموسم الحالي الذي يضم 24 جولة من سباقات فورمولا للسيارات، بتجارب تأهيلية لسباق السرعة صباح الغد، الذي يبلغ طوله مئة كيلو متر ستقام في وقت لاحق اليوم بدلا من التجارب الحرة الثانية المعتادة.

وسجل فيرستابين متصدر بطولة العالم أسرع زمن على حلبة رد بول بلغ دقيقة واحدة و05.685 ثانية، متفوقا على سائق مكلارين أوسكار بياستري، الذي استخدم جناحا أماميا جديدا في سيارته، بفارق 0.276 ثانية.

واحتل شارل لوكلير، سائق فيراري، المركز الثالث بفارق 0.370 ثانية عن الصدارة، بينما جاء زميله كارلوس ساينز في المركز الرابع، ولويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الخامس، وكانت أفضل لفة للأخير على الإطارات الصلبة بدلا من اللينة.

واحتل سائق ألبين إستيبان أوكون المركز السادس، بينما احتل لانس سترول سائق أستون مارتن المركز السابع، وجورج راسل سائق مرسيدس المركز الثامن، في حين حل الياباني يوكي تسوندا سائق آر بي في المركز التاسع، وأكمل فرناندو ألونسو المراكز العشرة الأولى مع فريقه أستون مارتن.

وكان الفارق الزمني بين فيرستابين وألونسو 0.918 ثانية فقط.