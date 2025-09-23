من هو فاديلو دافيدز مدرب الرجاء المغربي الجديد؟

أعلن نادي الرجاء المغربي، مساء الثلاثاء، تعيين المدرب الجنوب أفريقي فاديلو دافيدز لقيادة الفريق خلفاً للمدرب التونسي لسعد الشابي.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في الدوري المغربي بعد مرور جولتين من انطلاق الدوري المغربي.

وتغلب الرجاء على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل على أرضه مع ضيفه الجيش الملكي دون أهداف ما دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب لسعد الشابي.

أخبار ذات علاقة الرجاء المغربي يقرر إقالة المدرب الأسعد الشابي

من هو فاديلو دافيدز؟

يبلغ فاديلو من العمر 44 عاماً، وهو لاعب سابق في عدة أندية جنوب أفريقية على رأسها مارتيزبيرغ، وسيلفر ستارز.

وعمل فاديلو مدرباً مساعداً في الرجاء خلال بداية مسيرته التدريبية مع المدير الفني إرنست ميديندورب، وأيضاً كلينتون لارسن، كما سبق له قيادة مارتيزبيرغ، وأورلاندو بيراتس، لفترة مؤقتة في جنوب أفريقيا.

أخبار ذات علاقة رسميا.. عقوبة بالإيقاف ضد حكم مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي

وعمل فاديلو أيضاً مساعداً للألماني جوزيف زينباور مع الرجاء، موسم 2023 / 2024، كما أنه تولّى قيادة سيمبا التنزاني في الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة الحكم بالسجن 6 سنوات ضد رئيس الرجاء البيضاوي السابق عزيز بدراوي

ويعتمد المدرب الجنوب أفريقي على أسلوب هجومي ظهر خلال تجربته مع سيمبا، وقاد الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل الخسارة أمام نهضة بركان المغربي.