ترامب: سيكون لدينا اليوم إعلان مهم بشأن سوريا

logo
رياضة

من هو فاديلو دافيدز مدرب الرجاء المغربي الجديد؟

من هو فاديلو دافيدز مدرب الرجاء المغربي الجديد؟
فاديلو دافيدز مدرب الرجاء المغربي الجديدالمصدر: حساب الرجاء عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

أعلن نادي الرجاء المغربي، مساء الثلاثاء، تعيين المدرب الجنوب أفريقي فاديلو دافيدز لقيادة الفريق خلفاً للمدرب التونسي لسعد الشابي.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في الدوري المغربي بعد مرور جولتين من انطلاق الدوري المغربي.

وتغلب الرجاء على مضيفه الفتح الرباطي بهدفين دون رد في الجولة الأولى، ثم تعادل على أرضه مع ضيفه الجيش الملكي دون أهداف ما دفع الإدارة للإطاحة بالمدرب لسعد الشابي.

أخبار ذات علاقة

الأسعد الشابي مدرب الرجاء البيضاوي المغربي

الرجاء المغربي يقرر إقالة المدرب الأسعد الشابي

 من هو فاديلو دافيدز؟

يبلغ فاديلو من العمر 44 عاماً، وهو لاعب سابق في عدة أندية جنوب أفريقية على رأسها مارتيزبيرغ، وسيلفر ستارز.

وعمل فاديلو مدرباً مساعداً في الرجاء خلال بداية مسيرته التدريبية مع المدير الفني إرنست ميديندورب، وأيضاً كلينتون لارسن، كما سبق له قيادة مارتيزبيرغ، وأورلاندو بيراتس، لفترة مؤقتة في جنوب أفريقيا.

أخبار ذات علاقة

مباراة الجيش الملكي والرجاء البيضاوي انتهت بالتعادل السلبي

رسميا.. عقوبة بالإيقاف ضد حكم مباراة الجيش الملكي والرجاء في الدوري المغربي

 وعمل فاديلو أيضاً مساعداً للألماني جوزيف زينباور مع الرجاء، موسم 2023 / 2024، كما أنه تولّى قيادة سيمبا التنزاني في الموسم الماضي.

أخبار ذات علاقة

عزيز بدراوي رئيس الرجاء المغربي السابق

الحكم بالسجن 6 سنوات ضد رئيس الرجاء البيضاوي السابق عزيز بدراوي

 ويعتمد المدرب الجنوب أفريقي على أسلوب هجومي ظهر خلال تجربته مع سيمبا، وقاد الفريق إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية قبل الخسارة أمام نهضة بركان المغربي.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC