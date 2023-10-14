دي لا فوينتي يتحدث عن حالة غافي.. وكيفية إيقاف خطورة هالاند في مباراة إسبانيا والنرويج

وعن التعليمات التي أصدرها للاعبيه للحد من خطورة النرويجي إرلينغ هالاند، أشار: "منتخب النرويج ليس هالاند فقط مع معرفتنا بالطبع بأهميته، لكنه ليس الوحيد، لا توجد خطة له بالتحديد، هالاند متخصص في الهجوم الديناميكي، لكن أنا سعيد للغاية بعمل لاعبي قلب الدفاع".

وتابع: "سنحاول التصدي لهذه الخصائص، وليس هالاند فقط، وسنحاول التقليل من موهبة هؤلاء اللاعبين، في الدفاع ضد اسكتلندا والنرويج، سيطرنا على الوضع".

وأكمل: "النرويج لديها إمكانات مهمة للغاية، إنهم يواجهون وقتًا عصيبًا، لكن كل شيء مفتوح للغاية ويمكن أن يحدث أي شيء تقريبًا، النرويج فريق قوي للغاية، لكنهم وجدوا إسبانيا على مستوى عالٍ جدًا واسكتلندا قوية جدًا".