دي لا فوينتي يتحدث عن حالة غافي.. وكيفية إيقاف خطورة هالاند في مباراة إسبانيا والنرويج
تحدث لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، عن مباراة فريقه في مواجهة النرويج ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لمنافسات كأس أمم أوروبا يورو 2024، مساء غد الأحد.
وقال دي لا فوينتي في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية، اليوم السبت: "في هذه الأشهر العشرة، أشعر بالفخر لقيادة منتخب بلادي، إنه حلم أي مدرب إسباني وأنا سعيد لأنني حققت هذا الحلم، أمام النرويج سنحاول التركيز على احتواء هجمات المنافس وسنحاول الهجوم بأفضل طريقة ممكنة وأن لا نخطئ في التمريرات".
وعن التعليمات التي أصدرها للاعبيه للحد من خطورة النرويجي إرلينغ هالاند، أشار: "منتخب النرويج ليس هالاند فقط مع معرفتنا بالطبع بأهميته، لكنه ليس الوحيد، لا توجد خطة له بالتحديد، هالاند متخصص في الهجوم الديناميكي، لكن أنا سعيد للغاية بعمل لاعبي قلب الدفاع".
وتابع: "سنحاول التصدي لهذه الخصائص، وليس هالاند فقط، وسنحاول التقليل من موهبة هؤلاء اللاعبين، في الدفاع ضد اسكتلندا والنرويج، سيطرنا على الوضع".
وأكمل: "النرويج لديها إمكانات مهمة للغاية، إنهم يواجهون وقتًا عصيبًا، لكن كل شيء مفتوح للغاية ويمكن أن يحدث أي شيء تقريبًا، النرويج فريق قوي للغاية، لكنهم وجدوا إسبانيا على مستوى عالٍ جدًا واسكتلندا قوية جدًا".
إصابة غافي
وعن الإصابة التي تعرض لها غافي، والتي قد تمنعه من المشاركة غدا، أشار: "في اليوم الأول من التدريبات اضطر غافي للمغادرة كإجراء احترازي، كان بإمكانه إكمال الحصة التدريبية ولكن أردنا عدم المخاطرة، والآن هو بخير".
وبشأن تلقي غافي للبطاقات الحمراء مع برشلونة، استطرد:"مع المنتخب حصل على بطاقة واحدة فقط، إنه ينقل الطاقة والحيوية لزملائه، عليه فقط أن يتعلم السيطرة على نفسه".
وعن التجديد المحتمل لعقده إذا تأهلت إسبانيا لأمم أوروبا، أوضح دي لا فوينتي: "لست قلقًا بهذا الشأن، أفكر في التغلب على النرويج والمباريات القادمة. المستقبل لا يقلقني. أنا أستمتع وأقوم بعمل أنا متحمس له".
ويأتي منتخب إسبانيا في وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات يورو 2024، برصيد 12 نقطة خلف منتخب اسكتلندا المتصدر برصيد 15 نقطة، فيما يأتي منتخب النرويج في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.