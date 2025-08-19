أول ظهور علني للامين يامال مع صديقته نيكي نيكول (فيديو)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ظهر اللاعب الواعد لامين يامال، نجم برشلونة الإساني، برفقة صديقته المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول لأول مرة بشكل علني في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتشر فيديو عبر موقع "إنستغرام" يظهر خلاله لامين يامال وهو يتجول برفقة نيكي نيكول في باريس في أول ظهور علني لهما منذ بداية أخبار العلاقة بينهما خلال حفل عيد ميلاد نجم برشلونة.

وحضرت نيكي نيكول مباراة كأس خوان غامبر بين برشلونة وكومو الإيطالي برفقة صديقاتها، وارتدت قميص برشلونة يحمل رقم 10 الخاص بلامين يامال.

وتم تكريم نيكول على هامش المباراة من طرف رئيس برشلونة خوان لابورتا بقميص الفريق يحمل اسمها، وذكرت تقارير إعلامية أنها غادرت ملعب يوهان كرويف في سيارة النجم الإسباني.

ورغم كون الطرفين لم يعلنا أو ينفيا علاقتهما، فإن عدة مؤشرات تؤكد وجود العلاقة كصورة المغنية الأرجنتينية التي ظهرت عدة مرات على شاشة هاتف لامين يامال.

يشار إلى أن لامين يامال قد سجل هدفاً في انتصار فريقه على حساب ريال مايوركا بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من عمر الليغا.