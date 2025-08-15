محمد صلاح يكتب التاريخ.. هدف خرافي برقم قياسي أسطوري (فيديو)

واصل محمد صلاح نجم ليفربول تألقه في المباريات الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل هدفًا متأخرًا في شباك بورنموث ليصبح أول لاعب في تاريخ المسابقة يصل إلى 10 أهداف في مباريات الجولة الأولى.

صلاح بدا وكأنه سيغيب عن التسجيل في الافتتاحية بعد مرور 94 دقيقة دون هز الشباك، لكن بعد ست دقائق فقط من هدف فيدريكو كييزا الذي أنقذ ليفربول من التعثر في الشوط الثاني، حسم النجم المصري اللقاء بتسجيل هدفه الـ187 في الدوري، ليعادل أسطورة مانشستر يونايتد آندي كول في المركز الرابع بقائمة الهدافين التاريخيين للمسابقة.

قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في الجولة الافتتاحية:

1- محمد صلاح: 10 أهداف

2- واين روني: 8 أهداف

2- آلان شيرر: 8 أهداف

2- جيمي فاردي: 8 أهداف

2- فرانك لامبارد: 8 أهداف

6- سيرجيو أغويرو: 7 أهداف

6- تيدي شيرنغهام: 7 أهداف

8- ديدييه دروغبا: 6 أهداف

8- لويس ساها: 6 أهداف

10- إيرلينغ هالاند: 5 أهداف (يتساوى معه 9 لاعبين آخرين).

صلاح دخل المباراة وهو يتصدر القائمة برصيد 9 أهداف، لكن هدفه في بورنموث منحه الرقم القياسي الجديد.

كما عادل رقم أغويرو في المركز الثاني كأكثر من سجل على ملعب واحد بالدوري الإنجليزي، بعدما وصل إلى 113 هدفًا في أنفيلد، خلف تييري هنري الذي سجل 114 هدفًا في ملعب هايبري مع آرسنال.