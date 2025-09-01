سلوت يطرد صفقات يورغن كلوب.. كيف امتلك ليفربول فريقًا لا يقهر؟

سرق فريق ليفربول الإنجليزي الأضواء في سوق الانتقالات الصيفية التي يسدل الستار عليها في الساعات القليلة القادمة.

ونجح ليفربول في إعادة بناء صفوفه بتعاقدات ضخمة بفرمان المدرب الهولندي أرني سلوت، الذي طرد صفقات المدرب السابق الألماني يورغن كلوب واستقدم عناصر جديدة لإقحامها في تشكيل الريدز الأساسي أملاً في امتلاك فريق لا يقهر.

صفقات مدوية

أبرم ليفربول 7 صفقات مدوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، على رأسها التعاقد مع ثنائي باير ليفركوزن الألماني فلوريان فيرتز وجيريمي فريمبونغ.

ويعد هذا الثنائي من العناصر البارزة التي أسهمت في توهج ليفركوزن تحت قيادة المدرب السابق تشابي ألونسو.

ونجح ليفربول في اقتناص موهبة الفرنسي هوغو إيكتيكي مهاجم آنتراخت فرانكفورت الألماني، بخلاف الظهير الأيسر المجري ميلوش كيركيز نجم بورنموث الإنجليزي.

وانضم أيضاً جيوفاني ليوني مدافع بارما الإيطالي، بجانب الحارس المجري أرمين بيتشي، بجانب فريدي وودمان حارس مرمى بريستون الإنجليزي.

وأنفق ليفربول حتى الآن 340 مليون يورو تقريباً لضم الصفقات السبع لتدعيم صفوفه.

ضربة إيزاك

يأمل ليفربول اختتام موسم الانتقالات بصفقة مدوية تعد ضربة مهمة بضم السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد.

وقطع ليفربول شوطاً كبيراً في طريق حسم التفاوض مع نيوكاسل بعدما وافق على دفع 130 مليون جنيه إسترليني، بحسب تقارير صحفية.

صفقة إيزاك ستكون مهمة للغاية لتكوين مثلث هجومي مرعب بقيادة محمد صلاح وإيزاك وإيكتيكي، بجانب وجود دومينيك سوبوسلاي وكودي جاكبو وفلوريان فيرتز.

طرد رجال كلوب

استفاد ليفربول من قرارات سلوت الحاسمة بطرد رجال يورغن كلوب ممن لا يستطيعون المنافسة على التواجد في التشكيل الأساسي.

وقرر سلوت إجراء ثورة شاملة بالإطاحة بعدة أسماء لا تقدم الإضافة المنتظرة، وعلى رأسها لويس دياز الذي رحل إلى بايرن ميونخ الألماني وداروين نونيز المنضم للهلال السعودي.

واستغنى ليفربول عن جاريل كوانساه إلى بورنموث الإنجليزي بجانب الحارس كاويمين كيلير إلى برينتفورد، بخلاف رحيل ترينت أرنولد إلى ريال مدريد الإسباني عقب نهاية عقده، والاستفادة من 10 ملايين يورو نظير إتمام الصفقة للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ورحل أيضاً اللاعب اليوناني كونستانتينوس تسيميكاس إلى روما الإيطالي بجانب نات فيليبس إلى وست بروميتش، وسط أنباء حول رحيل جوزيف غوميز خلال الساعات القادمة.

وجنى ليفربول ما يصل إلى 220 مليون يورو من خلال بيع هؤلاء اللاعبين؛ ما أسهم في تقليص الفجوة بين النفقات والمبالغ المدفوعة وتكوين فريق جديد بصفقات عديدة.

ليفربول ضم أسماء من العيار الثقيل بمبالغ مالية قد تدفعها أندية أخرى في لاعب واحد، مثلما فعل برشلونة الإسباني على سبيل المثال في ضم فيليب كوتينيو نجم الريدز السابق، أو باريس سان جيرمان الفرنسي لضم نيمار.