تشيلسي يتطلع إلى التعاقد مع باولو ديبالا

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "روما برس"، أضاف تشيلسي ديبالا إلى قائمة الانتقالات القصيرة الخاصة به بأوامر من ماوريسيو بوكيتينو.

ووفقًا للصحيفة، قرر تشيلسي وضع "ديبالا" ضمن قائمة الانتدابات الخاصة به بأوامر من ماوريسيو بوكيتينو.

وشددت الصحيفة الإيطالية على أن "ديبالا" هو أول طلبات مدرب تشيلسي المعيَّن حديثًا ماوريسيو بوكيتينو.

واللاعب لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 12 يورو، وهو صالح للأندية خارج إيطاليا فقط، وهو ما يجعل تشيلسي يتفاوض بأريحية كبيرة.

وأمضى "ديبالا" موسمًا واحدًا فقط في نادي روما بعد أن انضم إليه في صفقة انتقال حُر من يوفنتوس الصيف الماضي.