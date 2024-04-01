ليس أراوخو.. تشافي يحدد صاحب مهمة إيقاف مبابي

يستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 أبريل.

ويعاني المدير الفني لبرشلونة تشافي من صداع بسبب تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 38 هدفًا، وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 37 مباراة، الموسم الحالي.

وسيحتاج تشافي إلى إيجاد طريقة لإيقافه مبابي.

وذكر الصحفي الذي يعمل في صحيفة "سبورت"، توني غوانمارتي، أن تشافي يجهز تشكيلة الفريق الدفاعية لمواجهة مبابي.

وأوضح أن تشافي سيعتمد في الخط الدفاعي على جواو كانسيلو، وجوليس كوندي، ورونالد أراوخو، وباو كوبارسي.

ومع تألق كيليان مبابي على الجهة اليسرىن يأمل تشافي أن يجد لاعبًا يلعب في مركز الظهير الأيمن ويمكنه تقليص خطورة النجم الفرنسي.