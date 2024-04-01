ليس أراوخو.. تشافي يحدد صاحب مهمة إيقاف مبابي
يستعد برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 10 أبريل.
ويعاني المدير الفني لبرشلونة تشافي من صداع بسبب تألق النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل 38 هدفًا، وقدم ثماني تمريرات حاسمة في 37 مباراة، الموسم الحالي.
وسيحتاج تشافي إلى إيجاد طريقة لإيقافه مبابي.
وذكر الصحفي الذي يعمل في صحيفة "سبورت"، توني غوانمارتي، أن تشافي يجهز تشكيلة الفريق الدفاعية لمواجهة مبابي.
وأوضح أن تشافي سيعتمد في الخط الدفاعي على جواو كانسيلو، وجوليس كوندي، ورونالد أراوخو، وباو كوبارسي.
ومع تألق كيليان مبابي على الجهة اليسرىن يأمل تشافي أن يجد لاعبًا يلعب في مركز الظهير الأيمن ويمكنه تقليص خطورة النجم الفرنسي.
وذكر غوانمارتي أن تشافي يفكر في رونالد أراوخو وجوليس كوندي لهذا الأمر، حيث سيكون هذا حجر الزاوية في خطة برشلونة للحفاظ على دفاع جيد.
وتحسن مستوى كوندي على الجانب الأيمن بعد غياب أليخاندرو بالدي الطويل بسبب الإصابة.
وتعاقد برشلونة مع كوندي من إشبيلية للعب في مركز قلب الدفاع، لكن تشافي اعتمد على المدافع الفرنسي في مركز الظهير الأيمن.
ورغم أن كوندي لم يكن سعيدا بهذا المركز إلا أنه قدم مستوى جيدا.
وأوضح غوانمارتي أن كوندي يعرف مبابي شخصيًّا بصفته زميلا له في المنتخب الفرنسي، ويقضي معه ساعات طويلة في الفندق في مقرات المنتخب.
وأضاف أن مبابي يبدأ دائمًا من اليسار لكنه يستغل المساحات بين مركزي الظهير الأيمن وقلب الدفاع في المنافس؛ ولذلك سيكون أراخو على دراية تامة بكوندي لتقديم المساعدة في كل مرة يحاول فيها مبابي استغلال المساحة.
وأكد الصحفي الإسباني أن خطورة مبابي الكبيرة لا تكمن بركضه قطريًّا نحو منطقة الجزاء، وبالتالي فإن تدخل قلب الدفاع الأيمن سيكون أساسيًّا أو أكثر أهمية من تدخل الجناح.
وسيكون باو كوبارسي شريك أراوخو في قلب الدفاع، وفيما يتعلق بمركز الظهير الأيسر فلا يوجد شك أنه سيكون للبرتغالي جواو كانسيلو.
وأفاد غوانمارتي بأنه لم يتم اتخاذ القرار النهائي بعد بشأن تشكيلة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان.
ويكافح برشلونة أيضًا للحفاظ على قوة خط وسطه، وهناك احتمال أن يكون فرينكي دي يونغ متاحًا لمواجهة النادي الفرنسي.
لكن من غير الواضح متى سيكون بيدري متاحًا، حيث لا يزال الشاب يتعافى من إصابة في أوتار الركبة.
في الهجوم، يأمل برشلونة أن يتمكن روبرت ليفاندوفسكي من التسجيل على باريس سان جيرمان.