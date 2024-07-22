تنقل شبكة قنوات "بي إن سبورتس" حصريا الفعاليات الخاصة بالألعاب الأولمبية "باريس 2024"، ويبحث الجمهور بشكل خاص عن مباريات كرة القدم للرجال، حيث تشهد المنافسات التي تنطلق، يوم الجمعة المقبل، مشاركة المنتخبات العربية: مصر والعراق والمغرب.

ومن المقرر أن تبدأ دورة الألعاب الأولمبية في الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

ويتواجد منتخب مصر الأولمبي ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كلا من، إسبانيا، وأوزباكستان، وجمهورية الدومينيكان.

وجاء المنتخب العراقي والمغربي في المجموعة الثانية إلى جانب الأرجنتين وأوكرانيا.

ويتولى علي محمد علي التعليق على جميع مباريات منتخب مصر في البطولة، حيث يستهل مبارياته بمواجهة جمهورية الدومينيكان يوم 24 يوليو، ثم يلعب أمام أوزبكستان 27 من الشهر ذاته، ويختتم مواجهاته أمام إسبانيا 30 يوليو.

أما مباراة العراق ضد أوكرانيا يوم 24 يوليو، فيعلق عليها عامر الخوذيري، والأرجنتين أمام العراق يوم 27 يوليو، يعلق عليها حسن العيدروس، والمغرب أمام العراق يوم 30 يوليو يعلق عليها محمد بركات.

وفي مواجهة الأرجنتين والمغرب، يوم 24 يوليو يعلق عليها جواد بدة، ومواجهة أوكرانيا أمام المغرب يوم السبت 27 يوليو يعلق عليها جواد بدة.

وتأهل منتخب المغرب إلى الأولمبياد، بعد فوزه ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، التي استضافها على أراضيه العام الماضي.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تأهل لأولمبياد باريس بعد حصد المركز الثاني في بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

أما منتخب العراق فقد صعد رسميًا لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بحلوله في المركز الثالث لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا.