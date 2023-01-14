بخماسية.. فوز تاريخي لنابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي (فيديو)

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" افتتح فيكتور أوسيمين حفلة الأهداف، وأحرز الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 14.

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 39، من تمريرة سحرية لأوسيمين أيضًا.

وقلص أنخيل دي ماريا الفارق لفريق يوفنتوس بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أضاف أمير رحماني الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم سجل أوسيمين الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 65.

واختتم إليف إلماس حفلة الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 72.