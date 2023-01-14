مباراة نابولي ويوفنتوس
مباراة نابولي ويوفنتوس

بخماسية.. فوز تاريخي لنابولي على يوفنتوس في الدوري الإيطالي (فيديو)

نابولي يُكرم وفادة يوفنتوس ويمزق شباكه بخماسية تاريخية
فريق التحرير
فريق التحرير

اكتسح فريق نابولي نظيره يوفنتوس، بخماسية مقابل هدف، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

نابولي حقق فوزًا تاريخًا وطار بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي

وخلال المباراة التي أقيمت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" افتتح فيكتور أوسيمين حفلة الأهداف، وأحرز الهدف الأول لصالح نابولي في الدقيقة 14.

وأضاف كفاراتسخيليا الهدف الثاني في الدقيقة 39، من تمريرة سحرية لأوسيمين أيضًا.

وقلص أنخيل دي ماريا الفارق لفريق يوفنتوس بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أضاف أمير رحماني الهدف الثالث في الدقيقة 55، ثم سجل أوسيمين الهدف الرابع لفريقه والثاني له في الدقيقة 65.

واختتم إليف إلماس حفلة الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة 72.

وبهذا الفوز، عزز نابولي صدارته بترتيب الدوري الإيطالي برصيد 47 نقطة، بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس وميلان ولكل منهما 37 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

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رياضة
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
نابولي

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