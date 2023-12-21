الحكم ميلر: لن أنسى ركلي بعد سقوطي أرضًا طيلة حياتي
قال الحكم خليل أوموت ميلر إنه لن يسامح فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوغو على لكمه في وجهه في نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.
وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم حظرًا دائمًا على قوجة، الذي دخل الملعب وضرب ميلر عندما انطلقت صفارة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ97 على ملعب إريامان الخاص بأنقرة غوغو.
وتعرَّض ميلر للركل في رأسه أيضًا وهو على أرض الملعب.
وتم القبض على قوجة بعد يوم واحد من الحادث، إذ أخبر ميلر الشرطة أن المسؤول هدده بالقتل.
وقال ميلر لصحيفة حريت التركية اليومية "لا، لم أسامح (قوجة) ولن أسامح.
"الشخص الذي فعل هذا لكمني فسقطت على الأرض. لكن الركل الفعلي الذي تعرَّضت له أثناء وجودي على الأرض سيكون شيئًا لن أنساه أبدًا طيلة حياتي".
وأضاف ميلر "لهذا السبب لن أسامح أبدًا. لن أسامح بأي شكل من الأشكال، لن أسامح أبدًا مَن فعل ذلك".
واستُؤنف دوري الأضواء التركي يوم الثلاثاء الماضي بعد توقف لمدة أسبوع.