الحكم ميلر: لن أنسى ركلي بعد سقوطي أرضًا طيلة حياتي

قال الحكم خليل أوموت ميلر إنه لن يسامح فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوغو على لكمه في وجهه في نهاية مباراة بالدوري التركي الممتاز لكرة القدم الأسبوع الماضي.

وفرضت لجنة الانضباط بالاتحاد التركي لكرة القدم حظرًا دائمًا على قوجة، الذي دخل الملعب وضرب ميلر عندما انطلقت صفارة النهاية بعد أن سجل ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة الـ97 على ملعب إريامان الخاص بأنقرة غوغو.