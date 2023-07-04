سر رغبة باريس سان جيرمان في بيع مبابي خلال الميركاتو الصيفي

باريس سان جيرمان أصبح مُقتنعًا الآن بأن كيليان مبابي قرَّر الرحيل كلاعب حر، في العام 2024، وهو ما لا ترضى به إدارة النادي الفرنسي.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا قالت فيه إن باريس يخطط لبيع مبابي والاستفادة من بيعه ماديًا بدلًا من رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "السبب الرئيس في التفكير ببيع مبابي يعود لتحقيق الموازنة المالية، ورحيله مجانًا قد يضع باريس سان جيرمان في موقف مُحرج ووضع مالي مُعقّد".

وأضافت: "باريس سان جيرمان أصبح يعتقد أن إستراتيجية مبابي هي إنهاء عقده، وكسب المزيد من المال من خلال مكافأة التوقيع الضخمة المُتفق عليها بين الطرفين خلال فترة تجديد العقد الأخيرة، من ثم يغادر مجانًا خلال الصيف المقبل".

وأوضحت: "مبابي يريد الحصول على مكافأة 60 مليون يورو المتفق عليها عندما جدد العقد مع الفريق، ثم الرحيل مجانًا، ما قد يضع النادي في ورطة مالية كبيرة".

وشددت الصحيفة على أن هذه الفكرة ترفضها إدارة باريس سان جيرمان وتضغط عليه لحسم قراره، حيث تجري الإدارة مع مبابي ووالدته مناقشات، دون اجتماع رسمي، لأن الطرفين لا يريدان خلافات كبيرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأن إداة باريس سان جيرمان أصبحت متأكدة من أن مبابي يريد فقط المغادرة مجانًا من أجل الحصول على مكافأة توقيع كبيرة، أي أن ما يهمه هو المال، والحصول على مستحقاته كاملة، وهو ما جعلها تتخذ قرارًا ببيعه هذا الصيف.