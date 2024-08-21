ردود أفعال هائلة لقصّة انتقال رونالدو إلى الأفريقي التونسي

فجّرت قصة الوعد الذي قدمه رجل الأعمال الأمريكي الشاب فيرجي شامبيرز لجماهير النادي الإفريقي التونسي بالتعاقد مع نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو موجة من ردود الأفعال وسيلا من التعاليق على منصات التواصل الاجتماعي.

وراجت عبر منصات التواصل أمس الثلاثاء أنباء متضاربة حول رغبة المستثمر الأمريكي المقيم في تونس فيرجي شامبيرز، في ضم أسطورة الكرة البرتغالية لفريق باب الجديد التونسي.

وبدأ شامبيرز الذي قدم نفسه كمستثمر ومدعم للنادي الإفريقي بالفعل في دعم النادي ماديا وخلاص جزء كبير من ديونه والتعاقد مع لاعبين جدد بجانب استقدام المدرب الفرنسي دافيد بيتوني الذي عمل مساعدا لزين الدين زيدان في ريال مدريد.

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وبمجرد نشر تصريحات منسوبة لفيرجي شامبيرز تفيد بأنه مستعد لضخ ملايين الأوروات من أجل أن يحمل رونالدو قميص النادي الإفريقي، حتى تهاطلت ردود الأفعال في أوساط جماهير الإفريقي ومشجعي سائر الأندية.

كما تحولت تصريحات المستثمر الأمريكي إلى مادة للتندر باعتبار أن صفقة التعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 39 عاما ستكون مكلفة جدا على ناد في الدوري التونسي فما بالك بفريق يعيش أزمة ديون ثقيلة.

وقال عدد من النشطاء على منصات التواصل إن كل أندية الدوري التونسي مطالبة بأن تجمع الأموال لضم رونالدو لمباراة واحدة.

كما ذهب آخرون إلى القول إن وزارة المالية في تونس مطالبة من الآن بالاستعداد جيدا للصفقة لأنها ستكلف البلاد الكثير من الأموال.

وقال أحد المعلقين ساخرا إنه من المستحيل أن يقبل بقدوم رونالدو إلى فريقه المفضل الإفريقي لأن الرقم 7 (رقم قميص رونالدو) محجوز لنجم النادي آدم قرب (لاعب صاعد حديثا للفريق الأول) ولا يمكن المساس به.

كما نشر مشجع آخر تعليقا يقول: "رونالدو لاعب فاشل ومنته لم يعد يصلح لكرة القدم".

وتعاقد النادي الإفريقي مع 10 لاعبين جدد استعداد للموسم الجديد في الدوري التونسي الذي يبدأ فيه النادي مشواره بملاقاة اتحاد بن قردان على ملعب الآخير.



