لماذا يثير عدم تسجيل عقد غافي مخاوف برشلونة؟

فشل نادي برشلونة في تسجيل عقد نجم الفريق بابلو غافي بعدما رفضت رابطة الليغا العقد الجديد بسبب تجاوز متصدر الدوري الإسباني سقف الرواتب المسموح به.

واعتقد مسؤولو برشلونة أن العبء المالي الذي تم رفعه من سلم رواتب الفريق بعد رحيل ممفيس ديباي إلى أتلتيكو مدريد واعتزال جيرارد بيكيه سيسهم في موافقة الليغا على تسجيل عقد جوهرة الفريق غافي، إلا أن الأمور أتت عكس ذلك.

ووقع برشلونة عقدًا جديدًا مع غافي سبتمبر الماضي أصبح اللاعب المتألق من خلاله لاعبًا للفريق الأول بشكل رسمي بدلا من الرديف وهو ما ينطبق على زميله أراوخو، إلا أن تجاوز سقف الرواتب المسموح به قد حال دون تسجيل العقدين بشكل رسمي.

وبحسب موندو ديبورتيفو، فإن هناك مخاوف في برشلونة من الاستمرار في عدم القدرة على تسجيل عقد غافي في ظل تألقه مع النادي حاليا حيث بات ركيزة أساسية مع الفريق ومنتخب إسبانيا؛ ما يعني أنه سيكون محط اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى.

وحسب تأكيدات موندو، فإن عقد غافي الحالي ينتهي عام 2024 أي بنهاية الموسم المقبل فقط، بعكس العقد الجديد الذي ينتهي عام 2026.

وفي حال نجاح برشلونة في تسجيل عقد غافي سيطمئن النادي بشكل كامل على بقاء أحد أبرز مواهب العالم حاليا بين صفوفه حتى كأس العالم المقبل على الأقل.

وتجددت أزمة سقف الرواتب في برشلونة مع خروج الفريق المبكر من دوري أبطال أوروبا والانتقال إلى الدوري الأوروبي.

ولن يتمكن برشلونة من قيد أي لاعب جديد في يناير الجاري، حيث لم يبرم أي صفقة للسبب ذاته.

وسينتظر النادي الكتالوني الصيف المقبل لبدء جولة جديدة مع الليغا من أجل عقد صفقات جديدة وتسجيل عقود نجمي الفريق أراوخو وغافي، وتبقى كل الأمور مرتبطة بتحقيق نجاحات رياضية واقتصادية مهمة.