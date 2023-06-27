"ميسي الجديد" قريب من الانتقال إلى ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب لوكا روميرو نجم منتخب الأرجنتين للشباب من الانتقال إلى نادي ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع نادي لاتسيو.

ولم يرغب لاتسيو في تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما بتوصية من مدربه ساري، على الرغم من تألق اللاعب في مباريات كأس العالم للشباب تحت 20 عاما.

وحسب الصحفي الإيطالي دانيلي لونغو، فإن روميرو سيصل ميلان في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع لاتسيو.