ليس المال فقط.. سر رفض النصر انتقال عبد الإله العمري إلى الاتحاد السعودي

تأكد بقاء عبد الإله العمري، نجم النصر السعودي، مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد فشل صفقة انتقاله للاتحاد، وإغلاق نافذة الانتقالات في دوري روشن للمحترفين.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل باب الانتقالات، تقدمًا ملموسًا في المفاوضات بين الاتحاد والنصر بشأن العمري، وسط رغبة واضحة من اللاعب في ارتداء قميص "العميد"، غير أن المحادثات لم تُحسم بسبب تمسك إدارة "العالمي" برفع قيمة الصفقة، وهو ما لم يلقَ قبولاً كاملاً من الطرف الاتحادي.

وبحسب التقارير الإعلامية، فإن فشل رحيل اللاعب ليس سببه المال فقط.

وقال الإعلامي الرياضي أسامة التميمي في تصريحات تلفزيونية، إن "النصر حاول إنهاء التعاقد مع عبد الله مادو، مدافع الاتفاق، ولكن لم ينجح الأمر، لذك كان القرار هو الإبقاء على عبد الإله العمري للفترة المقبلة وسيتم النظر في أمر رحيله خلال الميركاتو الشتوي المقبل".

وقدّم الاتحاد عرضًا وصلت قيمته إلى 55 مليون ريال، والذي لم يكن كافيًا لحسم الصفقة، فيما ذكرت تقارير سابقة، أن إدارة النصر اشترطت الحصول على 60 مليون ريال لبيع العمري.

ولعب العمري معارًا لنادي الاتحاد في الموسم الماضي، ونجح في قيادته للتتويج بلقبي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.