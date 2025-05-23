أول رد من أيمن الرمادي بشأن استقالته من تدريب الزمالك

كسر أيمن الرمادي، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، صمته ورد على ما تردد حول رغبته في الرحيل عن تدريب الفريق قبل نهاية الموسم، مؤكداً استمراره في مهامه حتى نهائي كأس مصر، ومشددًا على أهمية التركيز في المواجهات المقبلة.

وأوضح الرمادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الجمعة، أن مباراة الفريق أمام بتروجت، المقررة غداً السبت على استاد الكلية الحربية ضمن الجولة النهائية للدوري الممتاز، تمثل محطة إعداد مهمة قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، مشيراً إلى أن الفريق يسير في طريق تصاعدي رغم تعدد الإصابات.

وقال: "الفريق يعمل بجد وهناك إيجابيات عديدة تحققت أخيراً، ونتمنى اكتمال الصفوف خلال أسبوع. كنا نخطط لمعسكر 4 أيام، لكنه تقلص ليومين في الإسماعيلية وكان مفيداً رغم كل شيء".

وعن الشائعات التي ربطت اسمه بالاستقالة، شدد الرمادي على أنه مستمر في أداء مهامه حتى نهاية الموسم، مؤكداً أنهم "جنود يعملون لمصلحة الفريق"، وأن لديهم دوافع لتحقيق بطولة هذا الموسم ، وأن الجماهير تستحق رؤية فريقها بأفضل حال.

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الإصابات وتراكمات الموسم

كما تحدث الرمادي عن أزمة الإصابات، مؤكداً أن كثافة العمل هي السبب الرئيس، نافياً وجود تقصير من الجهاز الطبي.

وأضاف: "عندما توليت المسؤولية وجدت خللاً تنظيمياً خارجاً عن نطاق الجهاز الطبي، ونحن نتحمل تراكمات موسم كامل".

وتابع: "أتحمل المسؤولية كاملة عن أي خلل، وحمايتي للأجهزة المعاونة واجب، ولا أبحث عن شماعات".

وفجّر الرمادي مفاجأة بالإشارة إلى إصابته شخصياً خلال معسكر الإسماعيلية بجزع وقطع جزئي في غضروف الركبة، مؤكداً أنه تابع تدريبات الفريق من داخل الملعب رغم الألم، وسيتجه لإجراء منظار عقب نهائي الكأس.

كما كشف الرمادي عن اقتراب عودة محمود جهاد، بينما سيخضع أحمد الجفالي لتقييم لاحق. كما عبّر عن سعادته بعودة شيكابالا للتدريبات، قائلاً: "اللاعبون أصحاب الموهبة والقيمة يصنعون الفارق، وشيكابالا يمتلك لمسات مؤثرة على المستوى الشخصي والفني".

واختتم الرمادي تصريحاته بتأكيد التزامه الكامل تجاه الزمالك: "سنكون جنوداً في خدمة الفريق. نعمل بكل جهد لاختيار الطريق الصحيح ونتمنى أن يحالفنا التوفيق في المرحلة القادمة"، لينهي الجدل حول تقارير رغبته في الاستقالة.