ميسي: ما مر به منتخب الأرجنتين في كأس العالم لا يصدق
قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب فوز منتخب بلاده على منتخب كرواتيا والتأهل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية في آخر ثلاث بطولات، إن مسيرة الأرجنتين في مونديال قطر لا تصدق.
وأضاف ميسي، البالغ من العمر 35 عاماً، في تصريح متلفز بعد اللقاء: "ما مررنا به خلال كأس العالم كان لا يصدق، وسنلعب المباراة الأخيرة في البطولة وهذا ما أردناه. استمتعت بهذا لفترة طويلة، منذ أن وصلنا إلى هنا".
وأضاف: "طلبنا من الجماهير أن تثق بنا لأننا ندرك من نحن، إنه أمر جنوني ونجحنا وسنخوض المباراة النهائية مرة أخرى، الأرجنتين في نهائي كأس العالم مرة أخرى رغم أننا بدأنا البطولة بالهزيمة (أمام السعودية 2-1). نطلب من الناس أن يثقوا بنا لأننا نعرف ما نحن عليه. هذه المجموعة مجنونة".
وتبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، وذلك بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.
وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الرابعة في 6 مباريات قال ميسي: "جميع اللاعبين قدموا أداءً جيدًا للغاية، لكن إذا كان عليّ الاختيار فسأمنح هذه الجائزة لجوليان ألفاريز لأنه قدم مباراة غير عادية".
وشهد ملعب لوسيل في الدوحة فوزًا تاريخيًا للأرجنتين بقيادة الساحر ميسي البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب المهاجم المثير جوليان ألفاريز، الذي حسمت ثنائيته مقعد للأرجنتين في نهائي 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.
وأرسل ميسي تمريرة إلى ألفاريز ليتسبب في ركلة جزاء أحرز منها مهاجم باريس سان جيرمان هدف التقدم من ركلة جزاء، وبعد 6 دقائق ضاعف ألفاريز النتيجة من خلال التقدم إلى داخل منطقة الجزاء بعد هجمة مرتدة ومشاهدة الكرة وهي ترتد إلى طريقه ، ثم ركل الكرة في الشباك من على بُعد 8 ياردات.
وفي الشوط الثاني، قدم ميسي تمريرة حاسمة للمساعدة في الحفاظ على مقعد الأرجنتين في النهائي بعد مراوغة يوشكو غفارديول إلى جانب خط المرمى ليرسل تمريرة عرضية إلى شريكه ألفاريز ليضعها في المرمى من مدى قريب.
وستلعب الأرجنتين في النهائي يوم الأحد ضد فرنسا "حاملة اللقب" أو المنتخب المغربي "مفاجأة البطولة" والذي أصبح أول فريق عربي يبلغ الدور قبل النهائي وذلك في استاد لوسيل.