ميسي: ما مر به منتخب الأرجنتين في كأس العالم لا يصدق

وأضاف: "طلبنا من الجماهير أن تثق بنا لأننا ندرك من نحن، إنه أمر جنوني ونجحنا وسنخوض المباراة النهائية مرة أخرى، الأرجنتين في نهائي كأس العالم مرة أخرى رغم أننا بدأنا البطولة بالهزيمة (أمام السعودية 2-1). نطلب من الناس أن يثقوا بنا لأننا نعرف ما نحن عليه. هذه المجموعة مجنونة".

وتبعد الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي مباراة واحدة عن التتويج بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم بعد عامي 1978 و1986، وذلك بعد الفوز بثلاثية على كرواتيا وصيفة بطل العالم 2018 بينها ثنائية من جوليان ألفاريز وركلة جزاء للقائد ميسي الذي وجد أخيرا شريكه المثالي في الهجوم.

وعن فوزه بجائزة أفضل لاعب في المباراة للمرة الرابعة في 6 مباريات قال ميسي: "جميع اللاعبين قدموا أداءً جيدًا للغاية، لكن إذا كان عليّ الاختيار فسأمنح هذه الجائزة لجوليان ألفاريز لأنه قدم مباراة غير عادية".

وشهد ملعب لوسيل في الدوحة فوزًا تاريخيًا للأرجنتين بقيادة الساحر ميسي البالغ من العمر 35 عامًا إلى جانب المهاجم المثير جوليان ألفاريز، الذي حسمت ثنائيته مقعد للأرجنتين في نهائي 18 ديسمبر/كانون الأول الحالي مع الفائز من مباراة قبل النهائي الأخرى بين فرنسا والمغرب.