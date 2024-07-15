"لطخوا سمعتنا".. قضية اعتداء جنسي ضد لاعبين فرنسيين تفجر موجة غضب قبل الأولمبياد

وصف رئيس الاتحاد الفرنسي للرغبي فلوريان غريل الأحداث التي مر بها منتخب بلاده للرقبي خلال الأسبوع الماضي بالمهينة في حق اللعبة وفي حق الرياضة الفرنسية والبلاد بشكل عام وفق تصريحات نقلتها الإثنين صحيفة ليكيب (L'EQUIPE) الفرنسية.

وقال غريل لصحيفة ليكيب إنه "بعد أسبوع فوضوي مليء بالأحداث المدوية والاتهامات، أصبح لزاما علينا أن نرفع الوعي العام من أجل مراقبة أفضل للاعبين، علينا أن نتوقف نهائيا عن إخفاء الأشياء الواضحة والنظر إليها بعين مغمضة" وفق تعبيره.

وبعد أسبوع من اعتقال لاعبين من منتخب فرنسا للرغبي الذي سيمثل البلاد في مسابقة الألعاب الأولمبية التي تحتضنها فرنسا نفسها، وذلك بعد ثبوت اتهامهما بالاعتداء جنسيا على إمرأة أرجنتينية، قال رئيس الاتحاد الفرنسي للعبة: "لقد كنت أول مسؤول يدين الأمور الفاضحة بشكل علني، علينا أن ننظر بعين العقل لما حدث، وهو أمر خطير".

وأضاف: "لقد مرغوا أنوفنا في التراب ولطخوا سمعتنا بشكل مهين، مشاكل الكوكايين والعنف الجنسي التي ابتلي بها عالم الرغبي للهواة والمحترفين في فرنسا خطيرة جدا، لقد كنت أول من وضع إصبعه على مكمن الداء".

وتابع: "في جميع الحالات، كان اللاعبان المتهمان بحادثة الاعتداء الجنسي في حالة سكر مطبق. هذه التجاوزات لا تتوافق مع قواعد الاحتراف".

وكانت السلطات الأمنية في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس اعتقلت الثلاثاء الماضي لاعبين اثنين من منتخب فرنسا للرغبي بشبهة الاعتداء الجنسي على امرأة.

وقالت صحيفة "أم دي آز" (MDZ) الأرجنتينية إن المرأة التي تزعم تعرضها للاعتداء الجنسي خلال حفلة ليلية في أحد النزل في بيونس آيرس توجهت إلى الشرطة لتسجيل شكوى ضد لاعبين اثنين قالت إنهما تداولا الاعتداء عليها جنسيًا في الليلة الفاصلة بين السبت والأحد.

ويتعلق الأمر بكل من هوغو أورادو وأوسكار جيغو، المعتقلين حتى الآن في السجن بعد الواقعة التي حصلت الأحد الماضي، حين التقى اللاعبان بالمرأة التي تزعم تعرضها للاعتداء.

وقالت زاعمة الضرر إنه عقب السهرة داخل ملهى ليلي تعرضت للاعتداء وفق ما صرحت به للشرطة.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم واحد من فضيحة التصريحات العنصرية للاعب المنتخب الفرنسي للرغبي ملفين جامينيت الذي نشر مقطع فيديو يتضمن تهديدات عنصرية قال في أعقابها: "سأضرب أوّل عربي أقابله في طريقي".