رونالدو يطارد حلم المونديال.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة البرتغال وأرمينيا

يستعد منتخب البرتغال، بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، لخوض مواجهة مهمة، مساء اليوم السبت، ضد خصمه منتخب أرمينيا، على ملعب "فازكين سيركيسيان الجمهوري" ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتضم المجموعة، بخلاف البرتغال وأرمينيا، كلا من المجر وأيرلندا، في تحد قوي لكتيبة روبرتو مارتينيز لحجز بطاقة التأهل إلى البطولة العالمية.

ويواجه منتخب البرتغال، في الجولة الثانية من التصفيات، خصمه منتخب المجر، يوم الثلاثاء المقبل.

منتخب البرتغال المتوج مؤخرا بدوري الأمم الأوروبية، يطمع في الفوز والعودة بالنقاط الثلاث، ليحتل الصدارة مبكرا.

في المقابل، يتسلح منتخب أرمينيا بالأرض والجمهور من أجل إحراج العملاق البرتغالي والمنافسة من البداية على تذكرة التأهل.

وتتنافس منتخبات أوروبا في 12 مجموعة، تضم كل منها 4 أو 5 منتخبات، على أن يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة للمونديال، وهو ما يعني 12 مقعداً مباشراً، أما المقاعد الـ4 المتبقية فسيتم تحديدها في ملحق يقام في مارس 2026، ويشارك فيه 16 منتخباً.

المشاركون في الملحق هم المنتخبات الـ12 التي تحتل وصافة المجموعات في المرحلة الأولى من التصفيات، بجانب أعلى 4 منتخبات ترتيباً في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، والتي لم تتأهل مباشرة للمونديال، ولم تصل إلى الملحق الأوروبي.

سيتم تقسيم المنتخبات الـ16 إلى 4 مسارات للمباريات الفاصلة، يضم كل منها 4 فرق، حيث يشهد كل مسار فاصل مباراتي نصف نهائي من مباراة واحدة، ثم نهائيا من مباراة واحدة أيضاً، وذلك في مارس 2026.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.. وتُذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS 2، ويعلق عليها علي سعيد الكعبي.