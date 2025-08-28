4 خطايا حرمت النصر السعودي من دوري 2025

رصد الإعلامي الرياضي عماد السالمي 4 أخطاء حرمت نادي النصر من المنافسة بقوة على لقب دوري روشن للمحترفين في الموسم الماضي.

وكان النصر اكتفى بالحصول على المركز الثالث في الموسم المنصرم برصيد 70 نقطة، ليضمن التأهل للمنافسة في دوري أبطال آسيا 2، وهو أمر لم يرضِ عشاقه وجماهيره، وقامت الإدارة بعملية إحلال وتجديد واسعة بعد تجديد عقد الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حتى عام 2027، وضمت صفقات مميزة مثل جواو فيليكس من تشيلسي، وإينيغو مارتينيز من برشلونة، وكينغسلي كومان من بايرن ميونخ، بالإضافة للتعاقد مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري، مساء اليوم الخميس، حيث يحل النصر ضيفا على التعاون، مساء الجمعة، بعد مشوار متباين في كأس السوبر المحلية فبعد فوزه رغم النقص العددي في قبل النهائي خسر بركلات الترجيح في النهائي بعدما أهدر تقدمه مرتين في التعادل 2-2 مع الأهلي.

وقال عماد السالمي في تصريحات تلفزيونية، إن هناك أخطاء منعت النصر من تحقيق دوري 2025، وهي: المبالغة في ردة الفعل بعد الفوز أو الخسارة، ويجب التعامل مع الهدوء داخل أجواء النادي، والتركيبة السيئة وتوظيف اللاعبين.

وأضاف: "أيضا استهلاك برزوفيتش ومنحه أدوارا كثيرة في الملعب، بالإضافة إلى غياب الظهير الأيسر؛ إذ لا نعرف من يشغل هذا المركز في النادي، ففي كل أسبوع يظهر ظهير آخر، رغم أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين مثل نواف بوشل وساديو ماني، وسوء الافتكاك في وسط الملعب لعدم تواجد المحور 6 الذي يقود منظومة النادي، وهي كلها مشكلات يجب تعديلها حتى نشاهد "العالمي" منافسا هذا الموسم".