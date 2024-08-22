يعيش كريستيانو رونالدو حالة من الإحباط بسبب فشل نادي النصر السعودي في بناء فريق قادر على الفوز بدوري روشن، حيث لم يحقق الفريق الكثير من النجاح منذ انضمامه إلى صفوفه في 2023، وقد شوهد رونالدو مؤخراً وهو يوبخ زملاءه في الفريق خلال خسارتهم الكبيرة أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي.

ووفقًا لِما ذكره موقع "givemesport" فإن انتقال رونالدو للنصر كان بداية لانتقال عدة أيقونات عالمية إلى السعودية، حيث انتقل كل من نيمار، وكريم بنزيما، ونغولو كانتي إلى الدوري السعودي خلال سنة واحدة من انتقال "الدون"، حتى إن النصر قام بتوقيع عقود مع نجوم مثل ساديو ماني وإيميريك لابورت للعب بجانبه.

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المنافسة على الألقاب

وفقًا لتقارير صحيفة "ماركا"، فإن فشل النصر في تكوين فريق قادر على التفوق على منافسيه في السباق على الألقاب قد أدى إلى زيادة إحباط رونالدو، فضلًا عن تراجع مستوى الفريق خلال قرابة العامين الماضيين، حيث أنهى النصر الموسم الماضي كوصيف للهلال في الدوري بفارق 14 نقطة.

ومؤخرًا أتيحت للنصر فرصة للفوز بلقب عندما واجه الهلال في نهائي السوبر السعودي، لكنه تعرض لهزيمة ساحقة 4-1 فيما اعتبر تذكيرًا صارخًا بحجم الفجوة بين الفريقين.

مع اقتراب عيد ميلاده الأربعين لم يعد اللاعب السابق لريال مدريد قادرًا على فعل كل شيء بمفرده، ويحتاج إلى الدعم، لكنه على ما يبدو لم يحصل على الكثير منه، فبرغم انضمام ساديو ماني من بايرن ميونخ الصيف الماضي وسط توقعات كبيرة بأن يهيمن ويسهم في تسجيل الأهداف إلى جانب رونالدو، لكنه لم يظهر بالمستوى الرائع الذي كان عليه في ليفربول.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الشائعات بشأن رغبة ماني في الانتقال إلى نادٍ آخر، وكذلك تلميح لابورت بإمكانية العودة إلى إسبانيا، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا قد يجد نفسه دون أيٍّ من زملائه النجوم، وهو ما سيزيد الفجوة بين النصر والهلال أكثر من أي وقت مضى.

وما يزيد الوضع سوءًا، هو أن تقارير صحيفة "ديلي ميل" تشير إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قرر تقليص الدعم المالي الذي يقدمه للنادي؛ ما سيجعل من الصعب على النصر التعاقد مع لاعبين مميزين في المستقبل.

لا يتقبل النقد

وفقًا للتقرير، يشعر رونالدو أيضًا بالإحباط كلما تلقى ملاحظات حول أدائه، إذ لا يتقبل النقد بشكل جيد، سواء كان من مدربيه أو زملائه في الفريق وهو ما قد يؤدي إلى المزيد من الاضطرابات في النادي، وربما إلى رحيله قبل أن يقرر إنهاء مسيرته الكروية حيث يشعر أي مدرب محترف بالراحة في انتقاد أي من لاعبيه عندما يكون ذلك ضروريًّا.

صحيح أن النجم البرتغالي حقق كل شيء في كرة القدم، لكن بطولة يورو 2024 أشارت إلى أنه بدأ يتباطأ في أكبر المسارح الكروية.

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انطلاق دوري روشن

ويستهل النصر مشواره في بطولة الدوري السعودي بمواجهة نظيره الرائد، مساء اليوم الخميس.

ويبحث فريق النصر، عن مصالحة جماهيره عقب خسارة نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 1-4 أمام الهلال، السبت الماضي.

كما يسعى النصر لخطف الفوز الأول وتحقيق 3 نقاط في انطلاقة مميزة للمنافسة مبكرًا على لقب البطولة المحلية والثأر من ضيفه، حيث فاز الرائد في آخر مباراة جمعت الفريقين، بنتيجة 3-1 في الموسم الماضي بالدوري السعودي.