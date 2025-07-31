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رياضة

من هو لاعب سيؤول الكوري الذي طلب لامين يامال قميصه؟ (فيديو)

من هو لاعب سيؤول الكوري الذي طلب لامين يامال قميصه؟ (فيديو)
لامين يامال في مباراة برشلونة وسيؤولالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 5:19 م

حقق برشلونة الإسباني فوزاً عريضاً على حساب سيؤول الكوري الجنوبي بنتيجة 7-3، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم الخميس ضمن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الفريق الكتالوني تحضيراً للموسم الجديد.

مباراة سيؤول شهدت تألقاً لافتاً للنجم الإسباني الواعد لامين يامال جناح برشلونة، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين 14 و45+3.

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 وعقب نهاية مباراة سيؤول، توجه لامين يامال إلى أحد لاعبي الفريق الكوري الجنوبي وطلب الحصول على قميصه، في مشهد لافت للأنظار.

اللاعب الذي طلب يامال قميصه من الفريق الكوري هو النجم الإنجليزي جيسي لينغارد، نجم مانشستر يونايتد الأسبق.

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 وذهب يامال لمصافحة لينغارد بعد اللقاء أثناء حديث الأخير مع ماركوس راشفورد نجم برشلونة الجديد، وطلب الحصول على قميصه.

ويلعب لينغارد، صاحب الـ 32 عاماً، في صفوف سيؤول الكوري الجنوبي منذ صيف 2024 بعقد يمتد حتى نهاية العام الحالي.

وسبق أن لعب لينغارد مع مانشستر يونايتد لعدة سنوات، كما دافع عن ألوان عدة أندية إنجليزية، على رأسها نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد وديربي كاونتي.

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