نجوم ريال مدريد يرقصون في حفل زفاف ميليتاو (فيديو)

تواجد أبرز نجوم ريال مدريد مثل فينيسيوس جونيور ورودريغو وكامافينغا، في حفل زواج زميلهم المدافع إيدير ميليتاو خلال مراسم زفافه الديني على المؤثرة تاينا كاسترو، والتي أُقيمت يوم الجمعة في حفل فاخر في قصر تانغارا بمدينة ساو باولو.

الحفل، الذي أقيم بحضور 300 مدعو، كان من المقرر أن يستمر لمدة 12 ساعة، وبدأ في وقت متأخر من مساء الجمعة.

أخبار ذات علاقة رسالة مؤثرة من ميليتاو بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي

وشهد الحفل عروضًا موسيقية لفنانين برازيليين مشهورين مثل غوستافو ليما، ليو سانتانا وL7NNON، إلى جانب حضور عدد كبير من مشاهير الرياضة وعالم الترفيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات مميزة من الحفل أظهرت رقصا رائعا من كامافينغا ورودريغو على المسرح بجانب ميليتاو.

أما الأطفال الذين شاركوا كـ"صغار المراسم" في الحفل الديني الذي سبق الحفل الرئيسي، فكانوا أبناء الزوجين من علاقات سابقة: سيسيليا، ابنة ميليتاو من المؤثرة كارولين ليما. وماتيو وهيلينا، وهما طفلا تاينا من لاعب كرة القدم ليو بيريرا، مدافع فريق فلامنغو.

العروس، البالغة من العمر 29 عامًا، ارتدت فستان زفاف من تصميم المصممة البرازيلية ماري لافاييت، وكانت قد شاركت في الأسابيع الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي زياراتها لقصر تانغارا للإشراف على أدق تفاصيل الزفاف الفاخر من لاعب كرة القدم البالغ من العمر 27 عامًا.

كانت تاينا قد بدأت التحضير لحفل الزفاف منذ مايو 2024، حينما أعلن الثنائي رسميًا ارتباطهما عبر زواج مدني أُقيم في مدريد.

أخبار ذات علاقة نصيحة كريستيانو رونالدو التي ساعدت فينيسيوس جونيور

أخبار ذات علاقة راموس يغري ريال مدريد بعد إصابة ميليتاو (فيديو)

ومن المقرر أن يقضي العروسان شهر العسل في جناح فاخر داخل الفندق التابع لقصر تانغارا، لكن الوقت سيكون محدودًا، نظرًا لالتزام ميليتاو بحضور الحفل الذي سينظمه فينيسيوس جونيور يومي السبت والأحد في ريو دي جانيرو احتفالًا بعيد ميلاده الخامس والعشرين.

وفقًا لتقارير صحفية، بلغت تكلفة الحفل حوالي مليوني ريال برازيلي (نحو 358,400 دولار أو 308,200 يورو)، ذهب نصف هذا المبلغ تقريبًا لأداء المغني غوستافو ليما.

وقد أثار هذا الرقم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن لاعب ريال مدريد كان قد تقدم بطلب للمحكمة يهدف إلى تقليل قيمة النفقة التي يدفعها لابنته من كارولين ليما، معتبرًا أن المبلغ الحالي مبالغ فيه.