كأس الكونفدرالية: الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على أبوسليم
حقق الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه أبوسليم الليبي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.
وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يسجل يوسف إبراهيم أوباما الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 73، بضربة رأسية مستغلاً ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو.
وتضم المجموعة ساغرادا أسبيرانسا من أنغولا الذي فاز 2/0 على كويا من غينيا.
وبات رصيد كل من الزمالك وساغرادا أسبيرانسا 3 نقاط، ولا يملك أبوسليم وكويا أي نقطة.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك مع مودرن فيوتشر، يوم الأربعاء، قبل مواجهة كويا في كأس الكونفدرالية.
ويسعى الزمالك لفك عقدة الخروج المتكرر من دور المجموعات بالبطولات الأفريقية، وخرج الزمالك من دور المجموعات خلال السنوات الثلاث الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا.
وسبق أن حقق الزمالك لقب كأس الكونفدرالية مرة وحيدة، العام 2019، على حساب نهضة بركان المغربي.