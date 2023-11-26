كأس الكونفدرالية: الزمالك يحقق فوزًا صعبًا على أبوسليم

حقق الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه أبوسليم الليبي، اليوم الأحد، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس الكونفدرالية.

وفشل لاعبو الفريقين في التسجيل على مدار شوطي المباراة على استاد القاهرة الدولي، قبل أن يسجل يوسف إبراهيم أوباما الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 73، بضربة رأسية مستغلاً ضربة ركنية لعبها أحمد سيد زيزو.

وتضم المجموعة ساغرادا أسبيرانسا من أنغولا الذي فاز 2/0 على كويا من غينيا.