يحبها بجنون.. هاتف لامين يامال يكشف عشقه لنيكي نيكول (صور)

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ارتبط اسم المغنية الأرجنتينية نيكي نيكول باللاعب الإسباني الموهوب لامين يامال نجم برشلونة.

وظهرت نيكي نيكول في حفل عيد ميلاد لامين يامال خلال شهر يوليو الماضي ثم حضرت مباراة برشلونة ضد كومو الإيطالي في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" في كأس جوان غامبر.

وتم تكريم المغنية الأرجنتينية من جانب خوان لابورتا رئيس برشلونة بعد اللقاء عبر إهدائها قميص النادي يحمل اسمها.

ولم يعلن لامين يامال ارتباطه بالمغنية الأرجنتينية، ولكن تقارير عديدة أشارت إلى صداقة قوية بين الثنائي.

وانتشر مقطع فيديو للنجم الإسباني وهو يحلق شعره، ولكن الأمر الذي لفت الأنظار بشدة ظهور نيكي نيكول على هاتف يامال أثناء تصفحه.

ويبدو أن لامين يامال يضع صورة المغنية الأرجنتينية على هاتفه وهو ما ظهر خلال الفيديو الذي نشره بعد ذلك عبر حسابه بموقع إنستغرام.

وافتتح برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بفوز عريض على حساب ضيفه ريال مايوركا بثلاثية دون رد.

وسجل لامين يامال الهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 90+4 بعدما أحرز رافينيا وفران توريس.