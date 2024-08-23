بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو في التحرك بشكل عاجل، بعد تعادل النصر أمام الرائد في افتتاح مباريات الفريق بدوري روشن، وقبلها خسارة السوبر السعودي أمام الهلال.

وافتتح النصر مشواره في الدوري السعودي بالتعادل على ملعبه مع الرائد ليكمل النتائج المخيبة في بداية الموسم

وكشف الإعلامي علي العنزي، عن عقد اجتماع بين الرئيس التنفيذي لنادي النصر غويدو فينغا، وكريستيانو رونالدو في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة.

ولم يتم الكشف عن فحوى الاجتماع، إلا أن تقارير أكدت وجود حالة من الغضب من رونالدو تجاه الفريق واستسلام من اللاعبين والمدرب، ويريد اللاعب البرتغالي وضع حد لهذا الخلل.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً في مرمى الهلال بنهائي السوبر السعودي بجانب هدف في مرمى الرائد في افتتاح موسمه المحلي.

ويعيش النصر على صفيح ساخن، بعد استقالة رئيس النادي إبراهيم المهيدب من منصبه بعد أقل من 3 أشهر من انتخابه لهذا المنصب.

وتحيط الشكوك بمستقبل البرتغالي لويس كاسترو مدرب الفريق وسط مطالبات بإقالته من منصبه وترشيحات لمواطنه سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو البرتغالي السابق لتولي قيادة الفريق.