3 خطوات.. كيف يجهز ريال مدريد لتوجيه ضربة لبرشلونة في الكلاسيكو؟

الخطوة 1: اغتنم الفرصة

أعادت هزيمة رجال تشافي هرنانديز ضد ألميريا (1-صفر) إحياء آمال النادي الملكي في الليغا، حيث أتيحت الفرصة لبرشلونة لزيادة الفارق في الترتيب إلى 10 نقاط ، لكنه فشل فشلاً ذريعًا في توقيت لم يتوقعه أحد. خطأ قد يكون مكلفًا للغاية بالنسبة لهم بعد دخول أرض الملعب دون القوة أو الشغف اللازمين لحسم المنافسة.

وأدى التعادل 1-1 في ديربي مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو إلى تقليص الفارق إلى سبع نقاط حتى أن الفريق الملكي يريد الآن الاستفادة من الفرصة المتاحة لمعاقبة ثقة المنافس الأبدي. في الجزء الأكثر حسماً من الموسم.

وقبل خمس عشرة جولة توجد 45 نقطة متاحة وجدول الليغا قد يكون حاسمًا. الخطوة الأولى من خطة أنشيلوتي تبدأ من هنا. يمتلك ريال مدريد المزيد من المباريات في الليغا، لكن الصعوبة تكمن في تراكم المباريات بين الدوري ودوري الأبطال والكأس لأنه بالإضافة إلى الكأس ضد الفريق الكتالوني، سيتعين عليهم إنهاء المهمة أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا. وزيارة ريال بيتيس وسيستقبل إسبانيول على أرضه قبل كلاسيكو الدوري في كامب نو، ثلاث مباريات يمكن أن تحدد الترتيب.

تبدو مباريات برشلونة أكثر تعقيدًا. إذ توجد مواجهة ضد فالنسيا في كامب نو والزيارة المعقدة دائمًا إلى سان ماميس لمحاولة التغلب على أتلتيك بيلباو. لكن ريال مدريد يريد الاستفادة من النتائج السيئة لفريق برشلونة.

وأدى الإقصاء القاسي في الدوري الأوروبي ضد مانشستر يونايتد إلى تفعيل خطة النادي الملكي بعد ملاحظة تراجع المنافس الأبدي، وهو ما سيتضح في مباراة الذهاب من قبل نهائي كأس الملك.