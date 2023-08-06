ماسكيرانو: ميسي أعظم لاعب رأته عيناي

وأضاف ماسكيرانو، الذي أسدل الستار على مسيرته الاحترافية كلاعب في صفوف إستوديانتس الأرجنتيني في 2020 وهو في سن الـ36، أن ميسي "يتحكم في كل ما يحدث داخل الملعب ولذا مِن وجهة نظري هو اللاعب الأعظم الذي رأته عيناي".

وانضم ميسي إلى إنتر ميامي هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان بطل فرنسا رغم تلقيه عرضًا رسميًّا للانتقال إلى الهلال السعودي.

وتابع ماسكيرانو: "دائمًا ما تكون القرارات شخصية جدًّا. ليس لي أن أقيّم القرار، لكن يبدو بناءً على ما أراه وما يظهر في المباريات القليلة التي لعبها وهذه الأيام التي أمضاها في ميامي، يبدو سعيدًا جدًّا لا يستمتع فقط بكرة القدم وإنما بالحياة والأسرة وهو أمر ربما كان من الصعب حدوثه في مكان آخر".