بدد النجم الإنجليزي جود بيلينغهام مخاوف جماهير ناديه ريال مدريد الإسباني، بشأن علاقته بزميله الوافد الجديد كيليان مبابي.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي لمدة 5 مواسم قادمة بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومساء الأربعاء، ظهر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة في تدريبات فريقه ريال مدريد.

ونشر مبابي صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام"، ظهر فيها بصحبة مدربه كارلو أنشيلوتي، وعدد من زملائه.

وعلق بيلينغهام على صور مبابي التي نشرها على "إنستغرام" ووضع له "قلب أبيض".

وأزال بيلينغهام بهذا التعليق، مخاوف أثيرت لدى جماهير ريال مدريد، بشأن علاقة الثنائي، حيث زعمت بعض التقارير أن هناك خلافات بسبب مراكز اللاعبين في الملعب، فضلا عن النجومية وخطف الأضواء.

وأشارت تلك التقارير إلى أن الأزمة الكبرى ستكون في توظيف اللاعبين داخل الملعب، حيث يبدو توظيف مبابي كرأس حربة عقبة حقيقية في وجود بيلينغهام الذي قدم موسمًا رائعًا مع ريال مدريد بعد قدومه من بروسيا دورتموند الألماني مطلع الموسم المنقضي.

ولعب بيلينغهام في بعض فترات الموسم كرأس حربة وهمي وأحيانًا كلاعب مساند لفينيسيوس جونيور في الهجوم وهو ما يجعل هذه الحسابات متغيرة تمامًا بالنسبة لأنشيلوتي مع استقدام مبابي.